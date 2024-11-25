В этом году цены приблизились к пиковым уровням в прошлом году, хотя значительное удорожание наблюдалось и тогда.

В конце октября 2024 года цены на яйца в Украине значительно выросли, что заметно отразилось как на рынках, так и в магазинах, что произошло из-за нескольких ключевых факторов, которые привели к повышению стоимости продукта.

По информации Новости.LIVE, сегодня стоимость яиц значительно выросла, и вот почему.

Основные причины удорожания яиц

Как пояснила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка "Шувар", в этом сезоне цены на яйца в Украине выросли из-за нескольких основных факторов:

Сезонное снижение продуктивности кур . С наступлением осени и понижением температуры, количество производимых яиц уменьшается, что снижает предложение на рынке.

Удорожание кормов . С повышением цен на зерновые культуры растет стоимость кормов для кур, что также влияет на себестоимость яиц.

Стоит отметить, что в Украине продаются только отечественные яйца, ведь страна - нетто-экспортер этого продукта. В этом году цены приблизились к пиковым уровням в прошлом году, хотя значительное удорожание наблюдалось и тогда.

Цены на яйца на рынке

На рынке ситуация выглядит следующим образом. По словам Татьяны Попович, средняя цена десятка куриных яиц на львовском рынке составляет 58,5 грн, что на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда цена была 37 грн.

В Киеве цена десятка яиц начинается от 60 грн, а в Днепре по состоянию на 20 ноября фермерские яйца стоят уже около 80 грн за десяток.

В прошлом году цена была ниже – в среднем 49,37 грн.

Какие цены на яйца в супермаркетах

В супермаркетах цены на десять яиц могут варьироваться в зависимости от сети и сорта продукции. Самые дешевые яйца продаются в супермаркете Varus - от 53,90 до 94,90 грн. В Ашане цены колеблются от 62,00 до 97,00 грн, в Сильпо — от 69,99 до 99,00 грн, а в АТБ — от 70,90 до 79,90 грн. У Metro цена колеблется от 65,90 до 88,92 грн.

Высокие цены на яйца оказались в Сильпо , где верхний лимит достигает 99,00 грн, что делает их менее выгодными по сравнению с другими сетями.

Таким образом, цены на яйца могут значительно разниться в зависимости от сети и сорта, поэтому покупателям следует обращать внимание на разницу в ценах в разных магазинах.

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