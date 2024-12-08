Цены на продукты в Украине растут почти каждый день и эксперты связывают удорожание с низкой урожайностью, снижением качества овощей и фруктов, а также скорым истощением прошлогодних запасов.
Новости.LIVE рассказали, как изменилась цена на ингредиенты для классического салата Оливье за последний год и что происходит с ценами на продукты в Украине в целом.
Ингредиенты для классического салата Оливье:
Вареная колбаса - 300 г
Зеленый горошек - 150 г
Яйца – 3 шт.
Картофель - 600 г
Соленые огурцы - 240 г
Морковь - 125 г
Майонез - 45 г
Соль
За год цены на ингредиенты для приготовления Оливье выросли. Больше всего подорожали овощи: морковь подорожала на 256%, а картофель – на 151%. Наибольший рост показал зеленый горошек и майонез (8% и 11% соответственно). В результате, стоимость продуктов для салата за год выросла на 27%. В ноябре 2023 года на приготовление Оливье вы бы потратили 191,52 грн, а сейчас это стоит 243,96 грн.
Что происходит с ценами на продукты в Украине?
Согласно данным Государственной службы статистики, в октябре 2024 г. цены на пищевые продукты значительно выросли. Темпы удорожания ускорились: если в сентябре они составляли 1,5%, то в октябре – 3,3%. Больше всего выросли цены на яйца (+18,1%) и овощи (+18,2%).
Основные изменения цен в октябре:
Подсолнечное масло - +3,3%
Хлеб - +1,6%
Макароны - +1%
Мясо и мясопродукты - +0,7%
Молоко - +3,3%
Сливочное масло - +6,9%
Серые - +2,9%
Цены растут практически на все категории товаров. Мясо дорожает из-за активизации экспорта, засухи, удорожания кормов и повышения акцицев на дизель. Аналитики прогнозируют, что цены на мясо и дальше будут расти из-за высоких затрат на корма.
Увеличение цены на яйца объясняется сезонными колебаниями и ростом себестоимости производства. Цены на овощи и молочные продукты также растут, и ожидается, что молоко подорожает еще на 10–15% из-за перебоев с электроснабжением и других проблем с производством.
Экономисты указывают на несколько факторов, влияющих на удорожание продукции: неблагоприятные погодные условия, завершение сбора урожая, удорожание кормов и овощей, а также сокращение объемов урожая. Рост спроса на более дешевые продукты из-за уменьшения доходов также добавляет к инфляционным процессам.
Национальный банк Украины прогнозирует улучшение ситуации с инфляцией не раньше весны 2025 года.