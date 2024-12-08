Цены на продукты в Украине растут почти каждый день и эксперты связывают удорожание с низкой урожайностью, снижением качества овощей и фруктов, а также скорым истощением прошлогодних запасов.

Новости.LIVE рассказали, как изменилась цена на ингредиенты для классического салата Оливье за ​​последний год и что происходит с ценами на продукты в Украине в целом.

Ингредиенты для классического салата Оливье:

Вареная колбаса - 300 г

Зеленый горошек - 150 г

Яйца – 3 шт.

Картофель - 600 г

Соленые огурцы - 240 г

Морковь - 125 г

Майонез - 45 г

Соль

За год цены на ингредиенты для приготовления Оливье выросли. Больше всего подорожали овощи: морковь подорожала на 256%, а картофель – на 151%. Наибольший рост показал зеленый горошек и майонез (8% и 11% соответственно). В результате, стоимость продуктов для салата за год выросла на 27%. В ноябре 2023 года на приготовление Оливье вы бы потратили 191,52 грн, а сейчас это стоит 243,96 грн.

Что происходит с ценами на продукты в Украине?

Согласно данным Государственной службы статистики, в октябре 2024 г. цены на пищевые продукты значительно выросли. Темпы удорожания ускорились: если в сентябре они составляли 1,5%, то в октябре – 3,3%. Больше всего выросли цены на яйца (+18,1%) и овощи (+18,2%).

Основные изменения цен в октябре:

Подсолнечное масло - +3,3%

Хлеб - +1,6%

Макароны - +1%

Мясо и мясопродукты - +0,7%

Молоко - +3,3%

Сливочное масло - +6,9%

Серые - +2,9%

Цены растут практически на все категории товаров. Мясо дорожает из-за активизации экспорта, засухи, удорожания кормов и повышения акцицев на дизель. Аналитики прогнозируют, что цены на мясо и дальше будут расти из-за высоких затрат на корма.

Увеличение цены на яйца объясняется сезонными колебаниями и ростом себестоимости производства. Цены на овощи и молочные продукты также растут, и ожидается, что молоко подорожает еще на 10–15% из-за перебоев с электроснабжением и других проблем с производством.

Экономисты указывают на несколько факторов, влияющих на удорожание продукции: неблагоприятные погодные условия, завершение сбора урожая, удорожание кормов и овощей, а также сокращение объемов урожая. Рост спроса на более дешевые продукты из-за уменьшения доходов также добавляет к инфляционным процессам.

Национальный банк Украины прогнозирует улучшение ситуации с инфляцией не раньше весны 2025 года.