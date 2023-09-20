Всесвіт - небезпечний друг, якщо ви не вирішите довіритися її мудрості. Тому сьогодні Гороскоп показує вам неймовірний спосіб це зрозуміти. Ви збираєтесь пропустити це?

Подивіться на те, що Всесвіт хоче сказати 20 вересня.

ОВЕН

21 березня – 19 квітня

Овен, сьогодні ти трохи стривожений. Ті болі, які не минають, тримають тебе в морі сумнівів. Заспокойтеся, адже все вказує на те, що це все у вас в голові або що в кращому випадку це буде тимчасовим явищем і вам не доведеться переживати особливо з цього приводу. І все ж таки сприймайте це як знак Всесвіту. Останнім часом ви не стежите за своїм харчуванням, і тому ваше тіло надсилає вам сигнали.

ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня

Телецю, останні кілька днів ти щосили намагався зберегти свою роботу, але ти вже знав, що це буде нелегко, і зрештою залишився безробітним. Більше не звинувачуйте себе, тому що ви знаєте, що це не ваша вина і що мало що можете зробити. Не будьте надто обтяжені цим. Вам вдалося пристойно заощадити за останні кілька місяців, і ви можете дозволити собі взяти відпустку на кілька тижнів. Намагайтеся зосередити свої зусилля на завершенні цих занять і, як тільки зможете, пошукайте що-небудь, пов'язане з ними.

БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня

Близнюки, ви знаєте, що останні кілька місяців ви не були найкращим другом у світі. У вирішальний момент у житті друга ви вирішили відкласти його убік, щоб зосередитись на, можливо, не настільки важливих речах. Результат очевидний і вони більше не хочуть мати з вами нічого спільного. Можливо, прощення трохи запізнилося, але ви нічого не втратите спробувавши. Ваш друг розуміє людина і зовсім не злісний, але майте на увазі, що вам доведеться знову повернути його довіру.

РАК

21 червня – 22 липня

Раку, не сумуйте. Це нормально — випробувати знаменитий «синдром порожнього гнізда», коли син чи дочка йдуть із дому, але це не повинно тримати вас у такому поганому настрої. Ви провели останні кілька років, живучи заради їхнього щастя, і тепер настав час Всесвіту повернути вам усе, що ви йому дали. Як? Надаючи вам час, необхідний для того, щоб подбати про себе та побалувати себе такими необхідними задоволеннями. Як щодо масажу чи кількох днів у спа-салоні на самоті? Ви з нетерпінням чекаєте на це.

ЛЕВ

23 липня – 22 серпня

Лев, ти така смілива людина! Не кожен може вирушити в таку пригоду, щоб почати нове життя, і ви зробили це, навіть не моргнувши оком, вітаю! Очевидно, що всі починання складні, і цілком нормально, коли тихий голос каже вам, що, можливо, ви робите неправильно. Не думайте в даному випадку, що цей голосок — ваша інтуїція, навпаки, це ваш внутрішній страх, який ви вирішили заглушити, прийнявши це рішення. Слідуйте своїм шляхом, краще ще попереду.

ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Діво, відчепись від цього. Ви точно знаєте, що той спосіб життя, який ви ведете, зовсім не той, який ви мали на увазі, коли хотіли збудувати кращу версію себе. Що з тобою? Тим не менш, не вважайте все це втраченим, тому що ви все одно можете розгорнути цю штуку і повернутися на ту квіткову дорогу, якою ви так сильно хотіли йти. Ваші духовні наставники будуть вести вас, щоб ви більше не відволікалися, але майте на увазі, що вам доведеться працювати над собою.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези, останнім часом ви трохи переборщили зі своїми постійними спалахами гніву. Переживання важких часів не дає вам права так погано ставитись до того, кого ви любите. Ви втратите зв'язок зі своїми близькими, якщо, коли вони прийдуть до вас у гості або ви зустрінетесь за кавою, все, що вони знайдуть, це запекла людина, чий голос не тремтить, коли справа доходить до лайки їхніх друзів. Якщо ви хочете, щоб ситуація змінилася і ви могли продовжувати добре проводити час із ними, постарайтеся наступного разу зробити все по-іншому.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Все вже не те, що було раніше, чи не так, Скорпіоне? І слава Богу. Ви змогли подолати абсолютно травмуючу ситуацію і стали сильнішими, ніж раніше. Іноді нам потрібно пережити сильний досвід, щоб стати набагато сильнішим. Чи чули ви про стійкість? Що ж, ця здатність вийшла на перший план за останні кілька місяців, і ви змогли побачити, як помалу ваші страхи перетворилися на силу. Тепер ви більш ніж готові втілити свої мрії у реальність.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Приємно усвідомлювати, що ви робите кроки для вирішення проблем, які переслідують вас, Стрілець. Зміни та покращення у вашому житті часто потребують часу та постійних зусиль, тому важливо бути терплячими до себе на шляху до світлого майбутнього. Пунктуальність та відповідальність у роботі — чудові якості, здатні покращити ваш професійний імідж. Крім того, відданість та цілеспрямованість є ключем до досягнення успіху.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Ваша інтуїція може стати чудовим союзником, якщо ви навчитеся прислухатися до неї та довіряти своїм інстинктам, Козеріг. Часто, коли ми випливаємо з того, що дійсно відчуваємо, а не піддаємося впливу зовнішніх факторів, ми можемо приймати рішення, які більш точні та відповідають нашим особистим цілям. Важливо пам'ятати, що найпростіший шлях — не завжди найкращий спосіб досягти довгострокових цілей. Іноді для зростання та руху вперед необхідні важкі рішення та виклики.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолій важливо встановлювати кордони і не залучатися без необхідності в стресові ситуації. Іноді бажання допомогти може призвести до посилення напруги та стресу, якщо з ним не впоратися належним чином. Ваше емоційне благополуччя дуже важливе, і уникати непотрібних конфліктних ситуацій — один із способів подбати про себе. У сфері кохання ви маєте на увазі тактику і готові насолоджуватися початковою фазою потенційних відносин. Флірт-ігри є частиною процесу.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби, приємно бачити, наскільки ви відкриті для змін та еволюції у своєму житті. Іноді вам потрібно подивитися з нової точки зору та розглянути нові можливості, наприклад, пошук нової роботи або планування захоплюючої подорожі. Ці зміни можуть стати важливим кроком для вашого особистісного зростання та благополуччя. Коли справа доходить до кохання, бути відкритим до нових можливостей – це здорове ставлення. Прогулянки та спілкування дають вам можливість познайомитися з цікавими людьми.

Джерело: magic.horoscope.

Останні новини України:

Гороскоп на тиждень із 18 по 24 вересня всім знаків Зодіаку: Близнюкам треба відпочити, а Рибам приділити час собі.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.