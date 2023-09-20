Вселенная — опасный друг, если вы не решите довериться ее мудрости. Поэтому сегодня Гороскоп показывает вам невероятный способ это понять. Вы собираетесь пропустить это?

Взгляните на то, что Вселенная хочет сказать 20 сентября.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, сегодня ты немного встревожен. Те боли, которые не проходят, держат тебя в море сомнений. Успокойтесь, ведь все указывает на то, что это все у вас в голове или что в лучшем случае это будет временным явлением и вам не придется особо переживать по этому поводу. И все же воспринимайте это как знак Вселенной. В последнее время вы не следите за своим питанием, и поэтому ваше тело посылает вам сигналы.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, последние несколько дней ты изо всех сил старался сохранить свою работу, но ты уже знал, что это будет нелегко, и в конце концов остался безработным. Больше не вините себя, потому что вы знаете, что это не ваша вина и что вы мало что можете сделать. Не будьте слишком обременены этим. Вам удалось прилично сэкономить за последние несколько месяцев и вы можете позволить себе взять отпуск на несколько недель. Постарайтесь сосредоточить свои усилия на завершении этих занятий и, как только сможете, поищите что-нибудь, связанное с ними.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, вы знаете, что последние несколько месяцев вы не были лучшим другом в мире. В решающий момент в жизни друга вы решили отложить его в сторону, чтобы сосредоточиться на, возможно, не столь важных вещах. Результат очевиден, и они больше не хотят иметь с вами ничего общего. Возможно, прощение немного запоздало, но вы ничего не потеряете, попытавшись. Ваш друг понимающий человек и совсем не злобный, но имейте в виду, что вам придется снова вернуть его доверие.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, не унывайте. Это нормально — испытать знаменитый «синдром пустого гнезда», когда сын или дочь уходят из дома, но это не должно держать вас в таком плохом настроении. Вы провели последние несколько лет, живя ради их счастья, и теперь пришло время Вселенной вернуть вам все, что вы ей дали. Как? Предоставляя вам время, необходимое для того, чтобы позаботиться о себе и побаловать себя столь необходимыми удовольствиями. Как насчет массажа или нескольких дней в спа-салоне в одиночестве? Вы с нетерпением ждёте этого.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, ты такой смелый человек! Не каждый может отправиться в такое приключение, чтобы начать новую жизнь, и вы сделали это, даже не моргнув глазом, поздравляю! Очевидно, что все начинания сложны, и вполне нормально, когда тихий голос говорит вам, что, возможно, вы поступаете неправильно. Не думайте в данном случае, что этот голосок — ваша интуиция, наоборот, это ваш внутренний страх, тот, который вы решили заглушить, приняв это решение. Следуйте своим путём, лучшее ещё впереди.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, отстань от этого. Вы точно знаете, что тот образ жизни, который вы ведете, совсем не тот, который вы имели в виду, когда хотели построить лучшую версию себя. Что с тобой? Тем не менее, не считайте все это потерянным, потому что вы все равно можете развернуть эту штуку и вернуться на тот цветочный путь, по которому вы так сильно хотели идти. Ваши духовные наставники будут вести вас, чтобы вы больше не отвлекались, но имейте в виду, что вам придется работать и над собой.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, в последнее время вы немного переборщили со своими постоянными вспышками гнева. Переживание трудных времен не дает вам права так плохо относиться к тому, кого вы любите . Вы потеряете связь со своими близкими, если, когда они придут к вам в гости или вы встретитесь за кофе, все, что они найдут, это ожесточенного человека, чей голос не дрожит, когда дело доходит до ругани их друзей. Если вы хотите, чтобы ситуация изменилась и вы могли продолжать хорошо проводить время с ними, постарайтесь в следующий раз сделать все по-другому.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Всё уже не то, что было раньше, не так ли, Скорпион? И слава богу. Вы смогли преодолеть абсолютно травмирующую ситуацию и стали сильнее, чем раньше. Иногда нам нужно пережить сильный опыт, чтобы стать намного сильнее. Слышали ли вы об устойчивости? Что ж, эта способность вышла на первый план за последние несколько месяцев, и вы смогли увидеть, как мало-помалу ваши страхи превратились в силу. Теперь вы более чем готовы воплотить свои мечты в реальность.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Приятно осознавать, что вы предпринимаете шаги для решения проблем, которые преследуют вас, Стрелец. Изменения и улучшения в вашей жизни часто требуют времени и постоянных усилий, поэтому важно быть терпеливыми по отношению к себе на пути к светлому будущему. Пунктуальность и ответственность в работе — замечательные качества, способные улучшить ваш профессиональный имидж. Кроме того, приверженность и целеустремленность являются ключом к достижению успеха.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Ваша интуиция может стать отличным союзником, если вы научитесь прислушиваться к ней и доверять своим инстинктам, Козерог. Часто, когда мы следуем тому, что действительно чувствуем, а не поддаемся влиянию внешних факторов, мы можем принимать решения, которые более точны и соответствуют нашим личным целям. Важно помнить, что самый простой путь — не всегда лучший способ достичь долгосрочных целей. Иногда для роста и движения вперед необходимы трудные решения и вызовы.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, важно устанавливать границы и не вовлекаться без необходимости в стрессовые ситуации. Иногда желание помочь может привести к усилению напряжения и стресса, если с ним не справиться должным образом. Ваше эмоциональное благополучие очень важно, и избегать ненужных конфликтных ситуаций — один из способов позаботиться о себе. В сфере любви вы явно имеете в виду тактику и готовы наслаждаться начальной фазой потенциальных отношений. Флирт-игры являются частью процесса.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, приятно видеть, насколько вы открыты для перемен и эволюции в своей жизни. Иногда вам нужно взглянуть с новой точки зрения и рассмотреть новые возможности, например, поиск новой работы или планирование увлекательного путешествия. Эти изменения могут стать важным шагом для вашего личностного роста и благополучия. Когда дело доходит до любви, быть открытым к новым возможностям — это здоровое отношение. Прогулки и общение дают вам возможность познакомиться с интересными людьми.

Источник: magic.horoscope.

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