Гороскоп на 30 липня для всіх знаків Зодіаку вже тут, те, що приносить нашим фізичним тілам задоволення, може суперечити тому, як, на нашу думку, має працювати світ.

Овен

21 березня – 19 квітня

Обов'язки можуть заважати спілкуванню з друзями, але, як не дивно, ви можете бути раді цій перерві - робота може бути для вас більш цікавою прямо зараз! Продираючись через список завдань, ви можете отримати миттєве задоволення, яке ви можете ясно побачити, в той час як соціальна динаміка, в якій ви не зовсім впевнені, чого від вас чекають чи вдалося це зробити, може розчаровувати. Ваша праця може бути фінансово винагороджена, тому займайтеся ним із задоволенням.

Телець

20 квітня-20 травня

Ви можете бути налаштовані на те, що справді змушує вас почуватися добре сьогодні, і відчувати бажання привнести цю радість у свою публічну персону. Найважчим для вас може бути занепокоєння, що ви якимось чином йдете проти заяв авторитетної фігури. Перш ніж ви повернетеся до своєї раковини, подумайте, як нещодавно авторитетна постать сказала це. Часи змінилися багато в чому, тому голос несхвалення може звучати насамперед у вашій власній голові в цей момент.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Визнати, що ви насолоджуєтеся своїм будинком або сімейним життям саме так, як воно є зараз, може бути складно для вас, особливо якщо це не відповідає ідеям, які ви отримали від експертів чи ваших колег про те, як воно має виглядати. Хоча є речі, які ви могли б зробити, щоб дати вашому домогосподарству простір для зростання та покращення, конкуренція з іншими в цьому відношенні, швидше за все, принесе більше шкоди, ніж користі. Ви можете збирати інформацію від інших, поки ви враховуєте всі дані, що вносяться в перспективі.

Рак

21 червня-22 липня

Ваша здатність до спілкування може бути більш потужною, ніж зазвичай, у цей час, але кожна сила має свої межі. Навіть якщо ви викладаєте свою позицію так добре, як це міг би зробити хтось інший, хтось важливий все одно може не захотіти вас вислухати через власний сорому за делікатну тему. Зосередьтеся на людях, на яких ви можете вплинути навіть якщо вони не зможуть нічого змінити для вас. Ваші друзі можуть отримати користь з того, що ви почуєте вашу історію, а ви можете отримати користь з того, що вас почують.

Лев

23 липня – 22 серпня

Всезнайка може бути у вашому житті прямо зараз, той, хто впевнений, що він точно знає, що вам слід робити зі своїми грошима. Визнання (принаймні самому собі), що ця людина не вписується в рамки, може бути першим кроком до вирішення, як з нею впоратися. Це може бути ситуація, коли вам доведеться вибирати свої битви — проте навіть якщо ви вирішите погодитися з тим, чого вони хочуть, те, що це рішення буде вашим вибором з ваших причин, може дати вам деякий контроль.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Те, що змушує вас виглядати і почуватися добре, може відрізнятись від того, що ви вважаєте здоровим. Цей конфлікт між вашим життєвим досвідом задоволення та жорсткими уявленнями про благополуччя може бути особливо складним для вас, якщо ви зробили ці ідеали частиною своєї ідентичності. Домагання авторитету знання власного тіла може відчуватися менш безпечно, ніж ховатися за заявами вашого улюбленого гуру здоров'я, але зрештою це може бути необхідним для успіху вашого прагнення.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Незалежно від того, скільки у вас сьогодні можливостей для розваг, будьте чесні в тому, чи ви хочете ними скористатися. Відпочинок і час неробства можуть бути більш привабливими для вас, і вам, можливо, краще зайнятися цим, ніж змушувати себе спілкуватися, коли ваше серце не в цьому. Хоча вам, можливо, доведеться з'явитися на заході, щоб виконати свої зобов'язання перед важливими відносинами, дозвольте собі зробити те, що вам потрібно, а потім піти раніше.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Хоча сьогодні ви можете знайти спілкування з іншими людьми привабливим, ваші домашні обов'язки можуть стати на заваді вашому соціальному календарю. Якщо у вас немає іншого способу провести час, ви можете подивитися, чи ваші друзі можуть допомогти з якимось проектом, який утримує вас вдома. Дозволяючи їм брати участь у цій одночасно практичній та інтимній частині вашого життя, ви можете зміцнити свої стосунки з ними. Наявність помічників також може допомогти вам швидше закінчити роботу, що дозволить вам вийти та розважитися!

Стрілець

22 листопада-21 грудня

Прогрес - це природне наслідок витрати часу на рутинну роботу, але ви могли раптово досягти точки, коли ваш рух до більших життєвих цілей більше неможливо ігнорувати. На даний момент це може спричинити певний дискомфорт, якщо ви відчуєте, що переросли своїх давніх колег. Хоча ви можете почуватися ізольованим, якщо вони не розуміють всіх деталей того, чого саме ви досягли, вони все одно можуть бути щасливішими за вас, ніж ви думаєте.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Ви можете бути зацікавлені у плануванні поїздки або відвідуванні занять, щоб розширити свої горизонти, але фінансові проблеми можуть стримувати вас. Хоча важливо визнати, що ваші ресурси не безмежні, ви можете бути більш здатними, ніж ви думаєте, знайти компроміс між відповідальністю та дослідженням. Ще раз погляньте на ресурси, доступні вам вдома, і ви можете виявити, що у вас є достатньо надійна основа, щоб трохи розширитись.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Хоча можливість об'єднати ресурси з кимось іншим може бути для вас вигідною, натомість ви можете відчути потяг до безпеки самостійності та відокремленості. Ви наполегливо працювали, щоб сформулювати, хто ви є, тому ви, мабуть, не горите бажанням відмовлятися від цього. Якщо ви поділитеся своїми побоюваннями з тим, хто зробив вам пропозицію, він, можливо, зможе скоригувати деякі деталі, щоб дати вам більше простору. Пам'ятайте, що вони не зможуть вирішити проблему, якщо ви не розповісте про неї.

Риби

19 лютого-20 березня

Спілкування з іншими людьми може бути захоплюючим та бадьорим, але ви можете бути обмежені потребою власного тіла у відпочинку. Якщо ви знаєте, що не можете встежити за всіма соціальними можливостями, які вас залучають, постарайтеся зосередитися на тих, які, швидше за все, матимуть довгострокову важливість. Ваш рефлексивний настрій може бути ідеальним для того, щоб отримати максимальну користь із глибокої розмови, а також дати іншій людині відчути себе почутою, тому зробіть ці цілеспрямовані зв'язки пріоритетними.

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