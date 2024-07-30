Гороскоп на 30 июля для всех знаков Зодиака уже здесь, то, что приносит нашим физическим телам удовольствие, может противоречить тому, как, по нашему мнению, должен работать мир.

Овен

21 марта – 19 апреля

Обязанности могут мешать общению с друзьями, но, как ни странно, вы можете быть рады этому перерыву — работа может быть для вас более увлекательной прямо сейчас! Продираясь через список задач, вы можете получить мгновенное удовлетворение, которое вы можете ясно увидеть, в то время как социальная динамика, в которой вы не совсем уверены, чего от вас ждут или удалось ли вам это сделать, может разочаровывать. Ваш труд может также быть финансово вознагражден, поэтому занимайтесь им с удовольствием.

Телец

20 апреля-20 мая

Вы можете быть настроены на то, что действительно заставляет вас чувствовать себя хорошо сегодня, и чувствовать желание привнести эту радость в свою публичную персону. Самым трудным для вас может быть беспокойство о том, что вы каким-то образом идете против заявлений авторитетной фигуры. Прежде чем вы вернетесь в свою раковину, подумайте, как недавно авторитетная фигура сказала это. Времена изменились во многих отношениях, поэтому голос неодобрения может звучать в первую очередь в вашей собственной голове в этот момент.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Признать, что вы наслаждаетесь своим домом или семейной жизнью именно так, как она есть сейчас, может быть сложно для вас, особенно если это не соответствует идеям, которые вы получили от экспертов или ваших коллег о том, как она должна выглядеть. Хотя есть вещи, которые вы могли бы сделать, чтобы дать вашему домохозяйству пространство для роста и улучшения, конкуренция с другими в этом отношении, скорее всего, принесет больше вреда, чем пользы. Вы можете собирать информацию от других, пока вы учитываете все вносимые данные в перспективе.

Рак

21 июня-22 июля

Ваша способность к общению может быть более мощной, чем обычно, в это время, но у каждой силы есть свои пределы. Даже если вы излагаете свою позицию так хорошо, как это мог бы сделать кто-либо другой, кто-то важный все равно может не захотеть вас выслушать из-за собственного стыда за щекотливую тему. Сосредоточьтесь на людях, на которых вы можете повлиять, даже если они не смогут ничего изменить для вас. Ваши друзья могут извлечь пользу из того, что вы услышите вашу историю, а вы можете извлечь пользу из того, что вас услышат.

Лев

23 июля – 22 августа

Всезнайка может быть в вашей жизни прямо сейчас, тот, кто уверен, что он точно знает, что вам следует делать со своими деньгами. Признание (по крайней мере, самому себе), что этот человек не вписывается в рамки, может быть первым шагом к решению, как с ним справиться. Это может быть ситуация, когда вам придется выбирать свои битвы — тем не менее, даже если вы решите согласиться с тем, чего они хотят, то, что это решение будет вашим выбором по вашим причинам, может дать вам некоторый контроль.

Дева

23 августа – 22 сентября

То, что заставляет вас выглядеть и чувствовать себя хорошо, может отличаться от того, что вы считаете здоровым. Этот конфликт между вашим жизненным опытом удовольствия и жесткими представлениями о благополучии может быть особенно сложным для вас, если вы сделали эти идеалы частью своей идентичности. Притязание на авторитет знания собственного тела может ощущаться менее безопасно, чем прятаться за заявлениями вашего любимого гуру здоровья, но в конечном итоге это может быть необходимо для успеха вашего стремления.

Весы

23 сентября – 22 октября

Независимо от того, сколько у вас сегодня возможностей для развлечений, будьте честны в том, хотите ли вы ими воспользоваться. Отдых и время безделья могут быть более привлекательными для вас, и вам, возможно, будет лучше заняться этим, чем заставлять себя общаться, когда ваше сердце не в этом. Хотя вам, возможно, придется появиться на мероприятии, чтобы выполнить свои обязательства перед важными отношениями, позвольте себе сделать то, что вам нужно, а затем уйти пораньше.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Хотя сегодня вы можете найти общение с другими людьми привлекательным, ваши домашние обязанности могут помешать вашему социальному календарю. Если у вас нет другого способа провести время, вы можете посмотреть, могут ли ваши друзья помочь с каким-то проектом, который удерживает вас дома. Позволяя им участвовать в этой одновременно практичной и интимной части вашей жизни, вы можете укрепить свои отношения с ними. Наличие помощников также может помочь вам быстрее закончить работу, что позволит вам выйти и развлечься!

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Прогресс — это естественное следствие траты времени на рутинную работу, но вы могли внезапно достичь точки, когда ваше движение к более крупным жизненным целям больше невозможно игнорировать. В данный момент это может вызвать некоторый дискомфорт, если вы почувствуете, что переросли своих давних коллег. Хотя вы можете чувствовать себя изолированным, если они не понимают всех деталей того, чего именно вы достигли, они все равно могут быть счастливее за вас, чем вы думаете.

Козерог

22 декабря – 19 января

Вы можете быть заинтересованы в планировании поездки или посещении занятий, чтобы расширить свои горизонты, но финансовые проблемы могут вас сдерживать. Хотя важно признать, что ваши ресурсы не безграничны, вы можете быть более способны, чем вы думаете, найти компромисс между ответственностью и исследованием. Еще раз взгляните на ресурсы, доступные вам дома, и вы можете обнаружить, что у вас есть достаточно надежная основа, чтобы немного расшириться.

Водолей

20 января – 18 февраля

Хотя возможность объединить ресурсы с кем-то другим может быть для вас выгодной, вместо этого вы можете почувствовать тягу к безопасности самостоятельности и обособленности. Вы упорно трудились, чтобы сформулировать, кто вы есть, поэтому вы, вероятно, не горите желанием отказываться от этого. Если вы поделитесь своими опасениями с тем, кто сделал вам предложение, он, возможно, сможет скорректировать некоторые детали, чтобы дать вам больше пространства. Помните, что они не смогут решить проблему, если вы не расскажете им о ней.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Общение с другими людьми может быть захватывающим и бодрящим, но вы можете быть ограничены потребностью собственного тела в отдыхе. Если вы знаете, что не можете уследить за всеми социальными возможностями, которые вас привлекают, постарайтесь сосредоточиться на тех, которые, скорее всего, будут иметь долгосрочную важность. Ваше рефлексивное настроение может быть идеальным для того, чтобы извлечь максимальную пользу из глубокого разговора, а также дать другому человеку почувствовать себя услышанным, поэтому сделайте такие целенаправленные связи приоритетными.

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