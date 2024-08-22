Серед покупців були жителі Полтавської, Вінницької, Дніпропетровської та Одеської областей, а також особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій.

Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану головою медико-соціальної експертної комісії з Бахмута. У змові з лікарями з кількох областей вона реалізовувала ці схеми. Після початку повномасштабного вторгнення комісія була повністю "евакуйована" до Полтави.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Полтавській області.

За даними слідства, підозрювана організувала продаж фальшивих медичних документів, які підтверджували непридатність до військової служби через стан здоров'я. Ці документи дозволяли отримати відстрочку від призову.

Клієнтам видавали підроблені висновки про інвалідність, підписані головою медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), без фактичної участі військовозобов’язаних у медичній комісії. Серед покупців були жителі Полтавської, Вінницької, Дніпропетровської та Одеської областей, а також особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Вартість таких документів сягала 200 тисяч гривень за кожну особу.

Нагадаємо, що мешканець селища Солоницівка, раніше неодноразово судимий за крадіжки та шахрайство, продовжив «кар’єру» злочинця. Він обіцяв за грошову винагороду допомогти з евакуацією людей і тварин з прифронтових територій, але не зробив цього.

Після отримання грошей шахрай припиняв будь-який контакт і більше не відповідав на повідомлення. У результаті його дій постраждали 15 осіб.

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