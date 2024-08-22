Среди покупателей были жители Полтавской, Винницкой, Днепропетровской и Одесской областей, а также выехавшие с временно оккупированных территорий.

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную главой медико-социальной экспертной комиссии по Бахмуту. В сговоре с врачами из нескольких областей она реализовывала эти схемы. После начала полномасштабного вторжения комиссия была полностью "эвакуирована" в Полтаву.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Полтавской области.

По данным следствия, подозреваемая организовала продажу фальшивых медицинских документов, подтверждающих непригодность военной службы из-за состояния здоровья. Эти документы разрешали получить отсрочку от призыва.

Клиентам выдавали поддельные заключения об инвалидности, подписанные главой медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), без фактического участия военнообязанных в медицинской комиссии. Среди покупателей были жители Полтавской, Винницкой, Днепропетровской и Одесской областей, а также выехавшие с временно оккупированных территорий. Стоимость таких документов достигала 200 тысяч гривен за каждого человека.

Напомним, что житель поселка Солоницевка, ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество, продолжил «карьеру» преступника. Он обещал за денежное вознаграждение помочь с эвакуацией людей и животных из прифронтовых территорий, но не сделал этого.

После получения денег мошенник прекращал какой-либо контакт и больше не отвечал на сообщение. В результате его действий пострадали 15 человек.

Последние новости Украины:

Напомним, командир судна ВМС может сесть в тюрьму на 10 лет.

Как сообщала Politeka, в Украине произошел конфликт между волонтером и представителями ТЦК.

Также Politeka писала, что арестован действующий нардеп.