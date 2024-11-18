Пишний пояснив, що за результатами обговорень експерти дійшли висновку, що використання терміну "копійка" є частиною "ідеологічної колонізації.

Члени експертної комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП) підтримали пропозицію змінити назву розмінної монети з "копійка" на "шаг".

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

Пишний пояснив, що за результатами обговорень експерти дійшли висновку, що використання терміну "копійка" є частиною "ідеологічної колонізації, окупації та русифікації українського грошового обігу", що в свою чергу відображає ширші процеси колоніального впливу на країну. Тому, на його думку, зміна назви монети є важливим кроком у процесі деколонізації українського суспільства.

"Експертна комісія також підтверджує історичне обґрунтування та справедливість повернення у наш вжиток та грошовий обіг української назви !шаг" для розмінної монети – сотої частини гривні. Тож наукові висновки, на які ми спиралися, коли ініціювали відродження історичної справедливості, пройшли фахову верифікацію УІНП", – зазначив Пишний.

Голова Нацбанку зацитував висновок комісії, де йдеться про те, що перейменування монети сприятиме відродженню національних традицій у грошовому обігу та позбавленню України від колоніальної спадщини.

"Ми говоримо про це вже давно. 'Копійка' – це чужа назва для України. Ми маємо просто зробити правильний крок – забрати те, що є нашим, і відновити історичну справедливість. 'Шаг' – це наше!" – підсумував Андрій Пишний.

Нагадаємо, Національний банк України раніше ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" як частину ширшого процесу відновлення національної ідентичності та подолання колоніального впливу.

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