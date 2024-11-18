Пышный пояснил, что по результатам обсуждений эксперты пришли к выводу, что использование термина "копейка" является частью "идеологической колонизации".

Члены экспертной комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП) поддержали предложение сменить название разменной монеты с "копейка" на "шаг".

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

Пышный пояснил, что по результатам обсуждений эксперты пришли к выводу, что использование термина "копейка" является частью "идеологической колонизации, оккупации и русификации украинского денежного обращения", что, в свою очередь, отражает более широкие процессы колониального влияния на страну. Поэтому, по его мнению, изменение названия монеты - важный шаг в процессе деколонизации украинского общества.

"Экспертная комиссия также подтверждает историческое обоснование и справедливость возвращения в наше потребление и денежное обращение украинского названия !шаг" для разменной монеты - сотой части гривны. Так что научные выводы, на которые мы опирались, когда инициировали возрождение исторической справедливости, прошли профессиональную верификацию УИНП", - отметил Пышный.

Глава Нацбанка зацитировал заключение комиссии, где говорится, что переименование монеты будет способствовать возрождению национальных традиций в денежном обращении и избавлении Украины от колониального наследия.

"Мы говорим об этом уже давно. 'Копейка' – это чужое название для Украины. Мы должны просто сделать правильный шаг – забрать то, что наше, и восстановить историческую справедливость. 'Крок' – это наше!" – подытожил Андрей Пышный.

Напомним, Национальный банк Украины ранее инициировал изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг" как часть более широкого процесса восстановления национальной идентичности и преодоления колониального влияния.

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