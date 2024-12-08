Дізнайтеся, яке церковне свято за новим та старим календарем 9 грудня.

Церковне свято 9 грудня за новим стилем 9 грудня відзначають День пам'яті святої Анни, яка була матір'ю Діви Марії.

9 грудня (22 грудня за старим стилем) вшановують пам'ять святої Анни - матері Діви Марії, а день приурочений до Зачаття Пресвятої Богородиці.

У народному календарі 9 грудня називали Ганна Темна, саме в цей день наші предки особливо ретельно оберігали та шанували жінок, а особливо – вагітних.

9 грудня за новим церковним календарем відзначають велике свято - Зачаття Пресвятої Богородиці.

Згадують святу Анну, матір Діви Марії, яка подарувала світові Ісуса Христа.

Що заборонено робити у церковне свято 9 грудня:

9 грудня не потрібно вирушати в дорогу, проте, якщо дороги не уникнути – замовте молебень про здоров'я.

Не можна цього дня надто голосно розмовляти та заважати людям.

Спробуйте не завдавати клопоту тваринам.

Не треба без потреби виходити з дому, раніше вірили, що вечорами дикі звірі зграями нападають на людей.

Жінкам заборонено шити, в'язати та займатися рукоділлям.

Народні прикмети на 9 грудня:

У давнину буде йти дощ.

Дерева вкриті інеєм – наступного року буде добрий урожай.

Сонячна погода 9 грудня – до сильних холодів на Новий рік.

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