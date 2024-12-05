Святой вечер – это вечер перед Рождеством Христовым, праздник традиционно отмечается в семейном кругу.

На Святой вечер заканчивается Рождественский сорокадневный пост, на столе выставляют 12 постных блюд в честь 12 апостолов.

По давней традиции, празднование Рождества начинается вечером в канун Рождества с духовных и материальных приготовлений.

Вечер называют Святым или Праздником-Вечером, или Навечерьем Рождества Христова, которое приходится на 6 января.

Накрывание стола на Святой вечер – традиционный обряд, раньше наши предки под скатерть ставили сено, на четыре угла стола по головке чеснока для того, «чтобы злую силу отогнать».

По традиции, на Святой вечер на столе должно быть ровно 12 блюд, именно такое число связывают с 12 апостолами.

Приготовление блюд начинали с самого утра, до появления первой звезды хозяйка должна была успеть сделать все.

Весь день, до праздничного ужина, нельзя было ничего есть, а с первой звездой на небе уже разрешалось начинать праздничную трапезу.

Блюда, которые готовят хозяйки на Святой вечер – песни, традиционными являются кутья, вареники, грибная уха, голубцы, картофель, рыба, грибы, капуста, фасоль, узвар, пончики.

Кутья – важнейшее блюдо Святого вечера, которое готовят из немеленой пшеницы, риса, овса или ячменя с добавлением вкусностей таких как мед, сахар, изюм, варенье, цукатов, сухофруктов.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог России усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.