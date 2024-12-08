Узнайте, какой церковный праздник по новому и старому календарю 9 декабря.

Церковный праздник 9 декабря по новому стилю 9 декабря отмечают День памяти святой Анны, которая была матерью Девы Марии.

9 декабря (22 декабря по старому стилю) почитают память святой Анны - матери Девы Марии, а день приурочен Зачатию Пресвятой Богородицы.

В народном календаре 9 декабря называли Анна Темная, именно в этот день наши предки особенно тщательно оберегали и почитали женщин, а особенно - беременных.

9 декабря по новому церковному календарю отмечают большой праздник - Зачатие Пресвятой Богородицы.

Вспоминают святую Анну, мать Девы Марии, которая подарила миру Иисуса Христа.

Что запрещено делать в церковный праздник 9 декабря:

9 декабря не нужно отправляться в путь, однако, если дороги не избежать - закажите молебен о здоровье.

Нельзя в этот день слишком громко разговарить и мешать людям.

Сарайтесь не доставлять хлопот животным.

Не нужно без необходимости выходить из дома, раньше верили, что по вечерам дикие звери стаями нападают на людей.

Женщинам запрещено шить, вязать и заниматься рукоделием.

Народные приметы на 9 декабря:

В этот день осадки - весной также будет дождь.

Деревья покрыты инеем – в следующем году будет хороший урожай.

Солнечная погода 9 декабря – к сильным морозам на Новый год.

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