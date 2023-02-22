Как рассказала инициатор законопроекта, народный депутат Оксана Савчук в эфире телемарафона, вместо 8 марта, депутаты предлагают ввести выходной 25 февраля, в день рождения поэтессы Леси Украинки – День украинской женщины.

Также предлагается отменить 1 мая День труда и 9 мая, когда отмечали День победы. В государственные праздники могут добавить Шевченко день 9 марта - в день рождения поэта Тараса Шевченко и День матери - во второе воскресенье мая.

"Если отменять все праздники чтобы не напоминали о прошлом то надо разбить все дома которые были построены в те времена метрополитен и так далее чтобы уже ничего не осталось от того режима Только ответьте мне а что построено за эти годы только элитные коттеджи и дома небоскребы",

"Ну очень глобальные вопросы ... лучше бы с коррупцией разобрались...",

"Неужели у нас в стране нет других проблем....",

"9 мая должно быть праздником. это победа во 2 мировой войне и это для многих людей большой праздник. Перебор с отменой тоже настроит людей на негатив", - пишут украинцы в сети.

Напомним, некоторым украинцам раздадут по 25 тысяч: кто может рассчитывать на денежную помощь.

Как сообщала Politeka, Украинцы ощутят весеннее тепло в конце февраля: когда воздух прогреется до +17.

Также Politeka писала, что в ВТО рассказали, почему важно молиться именно на украинском языке: "Это ключ".