Как рассказала инициатор законопроекта, народный депутат Оксана Савчук в эфире телемарафона, вместо 8 марта, депутаты предлагают ввести выходной 25 февраля, в день рождения поэтессы Леси Украинки – День украинской женщины.
Также предлагается отменить 1 мая День труда и 9 мая, когда отмечали День победы. В государственные праздники могут добавить Шевченко день 9 марта - в день рождения поэта Тараса Шевченко и День матери - во второе воскресенье мая.
"Если отменять все праздники чтобы не напоминали о прошлом то надо разбить все дома которые были построены в те времена метрополитен и так далее чтобы уже ничего не осталось от того режима Только ответьте мне а что построено за эти годы только элитные коттеджи и дома небоскребы",
"Ну очень глобальные вопросы ... лучше бы с коррупцией разобрались...",
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"Неужели у нас в стране нет других проблем....",
"9 мая должно быть праздником. это победа во 2 мировой войне и это для многих людей большой праздник. Перебор с отменой тоже настроит людей на негатив", - пишут украинцы в сети.
Напомним, некоторым украинцам раздадут по 25 тысяч: кто может рассчитывать на денежную помощь.
Как сообщала Politeka, Украинцы ощутят весеннее тепло в конце февраля: когда воздух прогреется до +17.
Также Politeka писала, что в ВТО рассказали, почему важно молиться именно на украинском языке: "Это ключ".