В одном из городов Украины приняли решение выплачивать 25 тысяч гривен финансовой помощи.

Об этом в социальной сети Фейсбук написал мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко.

Речь идет о жителях Черкасс, которые зарегистрированы в городе и подали заявление на помощь не позднее чем через полгода после рождения ребенка.

Речь идет об единовременной денежной помощи в размере 25 тысяч гривен.

Для получения такой финансовой поддержки следует обращаться с заявлением и необходимыми документами в департамент социальной политики Черкасского городского совета.

Выплату могут получить и вынужденные переселенцы, которые зарегистрировались в Черкассах и постоянно проживают в городе минимум девять месяцев.

Для получения выплаты нужно:

заявление одного из родителей ребенка, опекуна, усыновителя, с которым постоянно проживает ребенок,

копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей ребенка, опекуна, усыновителя и документы, подтверждающие место регистрации (с предъявлением оригинала),

справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика получателя,

копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала),

реквизиты банковского счета одного из родителей ребенка, опекуна, усыновителя для перечисления средств,

копия решения об усыновлении или установлении опеки (для опекунов или усыновителей) (с предъявлением оригинала),

документы, подтверждающие факт постоянного проживания в Черкассах (это может быть справка из учебного заведения, справка с места работы),

копия справки МСЭК / удостоверение личности с инвалидностью (с предъявлением оригинала, этот пункт касается только лиц с инвалидностью).

Напомним, выплаты для внутренне перемещенным лицам предложили повысить, так как текущей помощи не хватает на жизнь.

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