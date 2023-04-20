Співачка Міша Романова оголосила про повернення до Києва. У зв'язку з незрозумілим спалахом у небі артистка вирішила пожартувати на цю тему в Інстаграм, поєднуючи новини.
"Це я вчора прилетіла до Києва, на космічному кораблі. Не так було зручно, як на Укрзалізниці, бо затекла спина. Але зустріли гарно", - написала Романова у публікації та показала фото, де позує із розкішним букетом квітів.
Фанати, включаючи кліпмейкера Алана Бадоєва, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ну хто ще так гарно може приїхати, як не Міша!";
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"У глибокій стадії розкладання": нова трагедія з українцями вразила Польщу
Вистрілив у голову: трагедія сталася з 21-річним хлопцем у тирі, перші деталі
Російський путініст потрапив на український конкурс, гримить скандал: "Боже, який лютий сором"
Люди згоріли живцем: фото та подробиці з місця нової трагедії на Київщині
"Ми всі помітили))) краса наша вдома";
"Ах ти ж бешкетниця".
Варто зазначити, Міша Романова - відома українська співачка, яка була солісткою групи ВІА Гра, а також товаришує з Максом Барським, який після повномасштабного вторгнення повернувся до України і пішов у військкомат. Зірка і сама підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення поїхала до Німеччини із сином, звідки іноді приїжджає до Києва. А нещодавно зірка розповідала, як столиця зустріла її повітряними тривогами, поділившись у своєму Інстаграмі.
"Сьогодні вранці вже було дві повітряні тривоги. У цей момент я завжди відчуваю занепокоєння, думаю про наших матерів... Про матері, які несуть відповідальність за життя своїх дітей. Я ще раз переконуюсь, що на частку української жінки випало стільки болю, стільки зла, яке приносить ця війна. Просто хочу сказати, що я дуже пишаюся нашими українськими матерями", - поділилася зірка.
Нагадаємо, подружка Барських Романова показала сина, що підріс: несподівані кадри
А ще Politeka повідомляла, що подружка Барських Романова вразила не лише фігуркою у топіці.
Також Politeka писала, що подруга Макса Барських Романова після приїзду до Києва здивувала зізнанням