Співачка Міша Романова оголосила про повернення до Києва. У зв'язку з незрозумілим спалахом у небі артистка вирішила пожартувати на цю тему в Інстаграм, поєднуючи новини.

"Це я вчора прилетіла до Києва, на космічному кораблі. Не так було зручно, як на Укрзалізниці, бо затекла спина. Але зустріли гарно", - написала Романова у публікації та показала фото, де позує із розкішним букетом квітів.

Фанати, включаючи кліпмейкера Алана Бадоєва, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ну хто ще так гарно може приїхати, як не Міша!";

"Ми всі помітили))) краса наша вдома";

"Ах ти ж бешкетниця".

Варто зазначити, Міша Романова - відома українська співачка, яка була солісткою групи ВІА Гра, а також товаришує з Максом Барським, який після повномасштабного вторгнення повернувся до України і пішов у військкомат. Зірка і сама підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення поїхала до Німеччини із сином, звідки іноді приїжджає до Києва. А нещодавно зірка розповідала, як столиця зустріла її повітряними тривогами, поділившись у своєму Інстаграмі.

"Сьогодні вранці вже було дві повітряні тривоги. У цей момент я завжди відчуваю занепокоєння, думаю про наших матерів... Про матері, які несуть відповідальність за життя своїх дітей. Я ще раз переконуюсь, що на частку української жінки випало стільки болю, стільки зла, яке приносить ця війна. Просто хочу сказати, що я дуже пишаюся нашими українськими матерями", - поділилася зірка.

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