Певица Миша Романова объявила о возвращении в Киев. В связи с непонятной вспышкой в небе артистка решила подшутить на эту тему в Инстаграм, объединяя новости.

"Это я вчера прилетела в Киев, на космическом корабле. Не так было удобно, как на Укрзализныце, потому что затекла спина. Но встретили красиво", - написала Романова в публикации и показала фото, где позирует с роскошным букетом цветов.

Фанаты, включая клипмейкера Алана Бадоева, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ну кто еще так красиво может приехать, как не Миша!";

"Мы все заметили))) красота наша дома";

"Ах ты же озорница".

Стоит отметить, Миша Романова - известная украинская певица, которая была солисткой группы ВИА Гра, а также дружит с Максом Барских, который после полномасштабного вторжения вернулся в Украину и пошел в военкомат. Звезда и сама поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения уехала в Германию с сыном, откуда иногда приезжает в Киев. А недавно звезда рассказывала, как столица встретила ее воздушными тревогами, поделившись в своем Инстаграм.

"Сегодня утром уже было две воздушные тревоги. В этот момент я всегда чувствую беспокойство, думаю о наших матерях… О матерях, которые несут ответственность за жизнь своих детей. Я еще раз убеждаюсь, что на долю украинской женщины выпало столько боли, столько зла, которое приносит эта война. Просто хочу сказать, что я очень горжусь нашими украинскими матерями", - поделилась звезда.

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