Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова і народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Марина Боржемська розповіла, що брати із собою у дорогу під час подорожей чи відряджень.

За словами Марини Боржемської, довга поїздка не привід відмовлятися від здорового харчування. Найкраще спланувати свої прийоми їжі і підготувати всі продукти в дорогу. Також Марина Боржемська застерігає від вживання шкідливих снеків, чіпсів та солодощів – такий шкідливий перекус підвищить рівень цукру в крові на короткий час, а після вас наздожене почуття голоду.

"Замість цього, якщо на вас чекає довга дорога в поїзд/автобусі/автомобілі, краще взяти з собою побільше фруктів (але не знімати скоринку, щоб вони не пустили сік), овочів, зернових хлібців, горішків, натуральних злакових батончиків. Це все підійде для перекусу. Для зручності придбайте контейнер для їжі. Окрім цього, сплануйте основні прийоми харчування. Візьміть нежирний йогурт (за умови, що з’їсте його в перші години поїздки, оскільки він може зіпсуватися). Також ви можете відварити в дорогу яйця та куряче філе. Це будуть чудові інгредієнти для сендвічіу з цільнозерновим хлібом або з лавашем. Додати також можна зелень та сир. Заверніть сендвіч у фольгу для безпечного зберігання. Ще один варіант харчування в дорозі - запарена вівсянка швидкого приготування. Все, що потрібно - гарячий окроп, аби її залити", – розповіла Марина Боржемська.

Крім того, експерт "Зважені та щасливі" наголосила, що дуже важливо у дорозі не забувати про щоденний водний баланс. Найкраще запастися пляшками із звичайною, не газованою водою.

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