Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Марина Боржемская рассказала, что брать с собой в дорогу во время путешествий или командировок.

По словам Марины Боржемской, длинная поездка не повод отказываться от здорового питания. Лучше всего наперед спланировать свои приемы пищи и подготовить все продукты в дорогу. Также Марина Боржемская предостерегает от употребления вредных снеков, чипсов и сладостей – такой вредный перекус повысит уровень сахара в крови на короткое время, а после – вас догонит чувство голода.

"Вместо этого, если вас ждет длинная дорога в поезд/автобусе/автомобиле, лучше взять с собой побольше фруктов (но не снимать корку, чтобы они не пустили сок), овощей, зерновых хлебцев, орешков, натуральных злаковых батончиков. Это все подойдет для перекуса. Для удобства приобретите контейнер для еды. Кроме того, спланируйте основные приемы питания. Возьмите нежирный йогурт (при условии, что съедите его в первые часы поездки, поскольку он может испортиться). Также вы можете отварить в дорогу яйца и куриное филе. Это будут отличные ингредиенты для сэндвича с цельнозерновым хлебом или с лавашем. Добавить можно зелень и сыр. Заверните сэндвич в фольгу для безопасного хранения. Еще один вариант питания в пути – запаренная овсянка быстрого приготовления. Все, что нужно – горячий кипяток, чтобы ее залить", - рассказала Марина Боржемская.

Кроме того, эксперт "Зважені та щасливі" подчеркнула, что очень важно в дороге не забывать о ежедневном водном балансе. Лучше всего запастись бутылками с обычной, не газированной водой.

Последние новости Украины: "Такая женственная": Мисс Украина-Вселенная Неплях с роскошными кудрями устроила фотосессию "под погоду".

Последние новости Украины: "Его аж передернуло": Эллерт из "Холостячки" рассказал об инциденте, как встретил русского в США.

Последние новости Украины: "Это прекрасно": Катя Павленко из Go-A показала фото из Ливерпуля перед выступлением на Евровидении.