Популярна українська співачка Руслана Лижичко, яка у 2004 році підірвала "Євробачення" своїми "Дикими танцями" показала розкішний енергозберігаючий будинок, який вони з чоловіком будували 10 років. Екскурсію територією особняка Руслана провела Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Зважаючи на кадри, на величезній території під Києвом Руслана Лижичко та її чоловік Олександр Ксенофонтов збудували два будинки, які повністю на "зеленій" енергетиці. В одному з приміщень, яке більше за розміром, розташовано чотири студії, в яких Руслана працює. А живе подружжя у меншому так званому гостьовому будинку.

Руслана Лижичко, особняк, скріншот: YouTube

Руслана Лижичко, особняк, скріншот: YouTube

Посередині між будинками висаджено незвичайні клумби у формі рун із низького чагарника, які з висоти виглядають дуже ефектно.

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Руслана Лижичко, особняк, скріншот: YouTube

Усередині будинку, де живе Руслана, багато світла, тому що по всьому округлому периметру широкі вікна. Кухня, яку показала співачка, теж виконана у світлих тонах і добре обладнана. Як зізналася Руслана, вона завжди готує чоловікові різноманітні сніданки.

Руслана Лижичко, особняк, скріншот: YouTube

Руслана Лижичко, особняк, скріншот: YouTube

Також Руслана Лижичко показала студію, де займається творчістю, яка також повністю забезпечується "зеленою" енергетикою. Тут багато музичних інструментів, є навіть карпатська трембіта, де артистка чудово грає.

Руслана Лижичко, особняк, скріншот: YouTube

Руслана Лижичко, особняк, скріншот: YouTube

На особливу увагу заслуговує широка тераса, де Руслана щодня займається спортом на свіжому повітрі. Причому навіть узимку. Більше того, співачка не проти натертися снігом з метою гарту.

Руслана Лижичко, особняк, скріншот: YouTube

Руслана Лижичко, особняк, скріншот: YouTube

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