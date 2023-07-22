Популярна українська співачка Руслана Лижичко, яка у 2004 році підірвала "Євробачення" своїми "Дикими танцями" показала розкішний енергозберігаючий будинок, який вони з чоловіком будували 10 років. Екскурсію територією особняка Руслана провела Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Зважаючи на кадри, на величезній території під Києвом Руслана Лижичко та її чоловік Олександр Ксенофонтов збудували два будинки, які повністю на "зеленій" енергетиці. В одному з приміщень, яке більше за розміром, розташовано чотири студії, в яких Руслана працює. А живе подружжя у меншому так званому гостьовому будинку.

Посередині між будинками висаджено незвичайні клумби у формі рун із низького чагарника, які з висоти виглядають дуже ефектно.

Усередині будинку, де живе Руслана, багато світла, тому що по всьому округлому периметру широкі вікна. Кухня, яку показала співачка, теж виконана у світлих тонах і добре обладнана. Як зізналася Руслана, вона завжди готує чоловікові різноманітні сніданки.

Також Руслана Лижичко показала студію, де займається творчістю, яка також повністю забезпечується "зеленою" енергетикою. Тут багато музичних інструментів, є навіть карпатська трембіта, де артистка чудово грає.

На особливу увагу заслуговує широка тераса, де Руслана щодня займається спортом на свіжому повітрі. Причому навіть узимку. Більше того, співачка не проти натертися снігом з метою гарту.

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