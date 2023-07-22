Популярная украинская певица Руслана Лыжичко, которая в 2004 году взорвала "Евровидение" своими "Дикими танцами" показала роскошный энергосберегающий дом, который они с мужем строили 10 лет. Экскурсию по территории особняка Руслана провела Кате Осадчей в программе "Світське життя".

Судя по кадрам, на огромной территории под Киевом Руслана Лыжичко и ее муж Александр Ксенофонтов выстроили два дома, которые полностью на "зеленой" энергетике. В одном из помещений, которое больше по размеру, расположены целых четыре студии, в которых Руслана работает. А живут супруги в меньшем так называемом гостевом доме.

Посредине между домами высажены необычные клумбы в форме рун из низкого кустарника, которые с высоты выглядят очень эффектно.

Внутри дома, где живет Руслана, много света, так как по всему округлому периметру широкие окна. Кухня, которую показала певица тоже выполнена в светлых тонах и хорошо оборудована. Как призналась Руслана, она всегда готовит мужу разнообразные завтраки.

Также Руслана Лыжичко показала студию, где занимается творчеством, которая также полностью обеспечивается "зеленой" энергетикой. Здесь много музыкальных инструментов, есть даже карпатская трембита, на которой артистка отлично играет.

Особого внимания заслуживает широкая терраса, где Руслана каждый день занимается спортом на свежем воздухе. Причем даже зимой. Более того, певица не прочь натереться снегом в целях закалки.

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