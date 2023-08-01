Тепер користувачі громадського транспорту в Києві мають можливість зручно розраховуватися за проїзд за допомогою Apple Pay. Власникам iPhone або Apple Watch буде просто піднести свій гаджет до валідатора, щоб оплатити проїзд. Цю нову послугу назвали "Експрес-проїздом".

Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

"Експрес-проїзд" дозволить пасажирам громадського транспорту оплачувати проїзд безпечно та зручно. Оплата просто за допомогою Apple пристрою зробить поїздку до пункту призначення легшою і швидшою", - повідомив Петро Оленич, керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА.

Щоб скористатися цією функцією, необхідно додати свою кредитну чи дебетову картку до Apple Wallet. Після цього, ви можете увімкнути режим "Експрес-проїзд" з допомогою декількох простих кроків в програмі "Гаманець" на вашому iPhone.

Ця нова можливість дозволяє платити за проїзд протягом п'яти годин в наземному громадському транспорті, навіть якщо ваш пристрій розряджений повіністю та межі того, щоб вимикатися. Крім того, якщо iPhone або Apple Watch буде загублено, ви можете скористатися застосунком Find My, щоб заблокувати пристрій і відстежити його місцезнаходження.

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