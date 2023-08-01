Теперь пользователи общественного транспорта в Киеве могут удобно рассчитываться за проезд с помощью Apple Pay. Владельцам iPhone или Apple Watch будет просто преподнести свой гаджет к валидатору, чтобы оплатить проезд. Эту новую услугу назвали "Экспресс-проездом".

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Экспресс-проезд позволит пассажирам общественного транспорта оплачивать проезд безопасно и удобно. Оплата просто с помощью Apple устройства совершит поездку в пункт назначения более легкой и быстрой", - сообщил Петр Оленич, руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА.

Чтобы использовать эту функцию, необходимо добавить свою кредитную или дебетовую карту в Apple Wallet. После этого вы можете включить режим "Экспресс-проезд" с помощью нескольких простых шагов в программе "Кошелек" на вашем iPhone.

Эта новая возможность позволяет платить за проезд в течение пяти часов в наземном общественном транспорте, даже если устройство разряжено полностью и пределы того, чтобы выключаться. Кроме того, если iPhone или Apple Watch будет потерян, вы можете использовать приложение Find My, чтобы заблокировать устройство и отследить его местонахождение.

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