З початку війни дружина популярного музиканта та фронтмена "Антитела" Тараса Тополі, співачка Alyosha (Олена Тополя) разом із дітьми виїхала до родичів у США. Пара довгий час не бачилася, однак, вони зуміли зберегти теплі сімейні стосунки та кохання.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Тарас Тополя розкрив деякі подробиці стосунків із дружиною на відстані.

За словами артиста, вони постійно підтримували зв'язок із Оленою та дітьми. Їм вдалося зберегти кохання та пристрасть навіть на відстані, хоча були й сварки.

"Це дуже важко. Я не скажу, що це легко стосунки на відстані. Тяжко не тому, що в нас змінилося ставлення один до одного, а просто важко, тому що банально, ось їй часто, довго, місяцями не було як притиснутися до чоловіка". Вона більш тактильна, романтична, хоча я теж романтик", - поділився Тарас Тополя.

Як зізнався артист, були у них з Alyosha та гарячі листування, фото та відео, вони не приховують своїх бажань одне від одного.

"У нас пристрасть з Оленою, ми любимо один одного, ми цікаві один одному. Але камон, коли ти на відстані, ти ж не телепортуєшся. У нас все добре, я просто в цьому плані людина "open mind", ми говоримо з Оленою про все ми відкриваємося у своїх бажаннях. Щирі, відверті один з одним. У нас немає табу, якщо тобі ок і мені ок", - поділився подробицями Тарас Тополя.

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