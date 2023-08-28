С начала войны жена популярного музыканта и фронтмена "Антитела" Тараса Тополи, певица Alyosha (Елена Тополя) вместе с детьми выехала к родственникам в США. Пара долгое время не виделась, однако, они сумели сохранить теплые семейные отношения и любовь.

В интервью Славе Демину Тарас Тополя раскрыл некоторые подробности отношений с женой на расстоянии.

По словам артиста, они постоянно поддерживали связь с Еленой и детьми. Им удалось сохранить любовь и страсть даже на расстоянии, хотя были и ссоры.

"Это очень тяжело. Я не скажу, что это легко отношения на расстоянии. Тяжело не потому что у нас изменилось отношение друг к другу, а просто тяжело, потому что банально, вот ей часто, долго, месяцами не было как прижаться к мужу. Она более тактильная, романтична, хотя и я тоже романтик", - поделился Тарас Тополя.

Как признался артист, были у них с Alyosha и горячие переписки, фото и видео, они не скрывают своих желаний друг от друга.

"У нас страсть с Еленой, мы любим друг друга, мы интересны друг другу. Но камон, когда ты на расстоянии, ты же не телепортируешся. У нас все хорошо, я просто в этом плане человек "open mind", мы говорим с Еленой обо всем, мы открываемся в своих желаниях. Искренние, откровенные друг с другом. У нас нет табу, если тебе ок и мне ок", - поделился подробностями Тарас Тополя.

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