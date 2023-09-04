Відомий музикант та військовослужбовець ЗСУ Коля Серга розповів про дивовижного воїна, якого вони всі називають просто Дядя Коля.

Популярний виконавець, військовослужбовець ЗСУ та організатор "Культурного десанту" Коля Серьга, який серед іншого займається організацією концертів українських зірок для наших захисників, поділився історією про дивовижну людину, яка зараз потребує допомоги.

Йдеться про Дяду Колю, який, судячи з відео, яке показав Коля Серга у своїх інста-сторіс, служить у ЗСУ, і, зокрема, займається ремонтом автомобілів військових. Сам артист називає Дядю Колю "домовиком Культурного десанту".

"Дядько Коля - домовик Культурного десанту, його душа і вірний Альфред", - підписав одну зі сторіс Коля Серга.

Також із фрагментів відео у сторіс з'ясувалося, що чоловік, якому вже за 60 років сам прийшов у військо, проте його не хотіли брати. При цьому минулого він десантник, але тепер займається ремонтом автомобілів, пошкоджених на передовій.

Коля Серга звернувся до українців із проханням допомогти у зборі коштів на вантажний намист для цього дивовижного Дяді Колі.

"Окрім іншого, Дядя Коля займається тим, що вивозить із сірої зони розбиті автомобілі військових, ремонтує їх та повертає до підрозділу. Давайте допоможемо йому зібрати на вантажний бус", - звернувся до українців Коля Серга до своїх сторіс.

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