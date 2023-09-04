Известный музыкант и военнослужащий ВСУ Коля Серга рассказал об удивительном воине, которого они все называют просто Дядя Коля.

Популярный исполнитель, военнослужащий ВСУ и организатор "Культурного десанта" Коля Серьга, который среди прочего занимается организацией концертов украинских звезд для наших защитников, поделился историей об удивительном человеке, который сейчас нуждается в помощи.

Речь идет о Дяде Коле, который, судя из видео, которое показал Коля Серга в своих инста-сторис, служит в ВСУ, и в частности, занимается ремонтом автомобилей военных. Сам артист называет Дядю Колю "домовиком Культурного десанта".

"Дядя Коля – домовик Культурного десанта, его душа и верный Альфред", - подписал одну из сторис Коля Серга.

Также из фрагментов видео в сторис выяснилось, что мужчина, которому уже за 60 лет сам пришел в войско, однако его не хотели брать. При этом в прошлом он десантник, но теперь занимается ремонтом автомобилей, поврежденных на передовой.

Коля Серга обратился к украинцам с просьбой помочь в сборе средств на грузовой бус для этого удивительного Дяди Коли.

"Помимо прочего, Дядя Коля занимается тем, что вывозит из серой зоны разбитые автомобили военных, ремонтирует их и возвращает в подразделение. Давайте поможем ему собрать на грузовой бус", - обратился к украинцам Коля Серга в своих сторис.

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