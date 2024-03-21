Дуже важливо розуміти обмеження та ризики, пов'язані з використанням автомобільних акумуляторів для живлення побутової техніки.

Фахівці з техніки надали інформацію про шкоду використання автомобільних акумуляторів у квартирі та обмеження на харчування певної техніки.

Насамперед це небезпечно для здоров'я. Так, автомобільні акумулятори під час зарядки виділяють водень, що може становити небезпеку для здоров'я в закритих приміщеннях, наприклад, у квартирах. При живленні пристроїв бажано використовувати автомобільні акумулятори на відкритому повітрі або в приміщеннях, що добре провітрюються, наприклад, на балконах.

Ризик вибуху.

Окрім небезпеки для здоров'я, використання автомобільних акумуляторів у приміщенні може спровокувати вибух, якщо за наявності іскри виділяються водень та кисень.

Обмеження обладнання:

Також повідомляється, що автомобільні акумулятори можуть не забезпечувати достатньої потужності для певного обладнання.

Автомобільні акумулятори втрачають продуктивність після першої розрядки, що впливає на їхню здатність ефективно живити пристрої.

Ще може статися витік електроліту з акумуляторів, що створює ризик пошкодження та корозії.

Пристрої, які можуть отримувати живлення від акумулятора авто:

Ноутбуки.

Банки живлення.

Мобільні телефони.

ТБ.

Різні лампи.

Фахівці нагадали, що для живлення домашніх пристроїв від автомобільного акумулятора потрібний перетворювач напруги (інвертор). Інвертор підключається до акумулятора, а потім до нього приєднуються пристрої.

Пристрої, на які не слід подавати:

Чутливе обладнання, таке як газові котли, холодильники, мікрохвильові печі, пральні машини та духовки, не повинно їсти від автомобільних акумуляторів.

Непостійна форма напруги, що створюється інверторами, підключеними до автомобільних акумуляторів, може пошкодити або призвести до несправності цих пристроїв, що потенційно може призвести до поломки або навіть займання.

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