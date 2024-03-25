Таким чином, ви будете в теплі і навіть зможете аналогічно запустити інші пристрої, коли у вас немає світла.

Очевидно, що при відключенні електроенергії власники газових котлів часто опиняються без опалення та гарячої води, як і решта мешканців України.

Однак цю незручність можна легко усунути за допомогою автомобільного акумулятора і перетворювача, як повідомляють фахівці.

Підключивши автомобільний акумулятор до газового котла за допомогою перетворювача, можна запустити котел та відновити опалення та гарячу воду у будинку.

Навіть якщо спочатку він видає повідомлення про помилку, для вирішення проблеми можна підключити ферорезонансний стабілізатор.

Також як альтернатива для запуску котла може бути досить невеликий батареї, наприклад, гелева батарея для мопеда. Хоча радіатори можуть не досягти максимальної температури, проте така установка все одно забезпечить тепло в будинку.

Щоб реалізувати це рішення, потрібно просто підключити перетворювач до акумулятора, отримавши цим струм 220 В. Крім того, дану установку можна використовувати для запуску інших приладів, таких як холодильники, або для зарядки телефонів і ноутбуків.

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