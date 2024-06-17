Для звичайного чищення може бути ефективним простий розчин м’якого мильного засобу для посуду та води. Наповніть чайник теплою водою, додайте кілька крапель засобу для миття посуду та перемішайте воду, щоб утворилася піна. Дайте йому постояти кілька хвилин, перш ніж почистити внутрішню частину м’якою щіткою або губкою. Ретельно промийте чайник, щоб видалити залишки мила.

Замочування в лимонній кислоті

Лимонна кислота, доступна у вигляді порошку, може стати відмінним засобом для того, щоб почистити електричний чайник від накипу. Розчиніть столову ложку лимонної кислоти в чашці води і вилийте розчин в чайник. Закип’ятіть суміш і дайте їй настоятися не менше 15 хвилин. Злийте розчин і ретельно промийте чайник. Лимонна кислота ефективно розщеплює мінеральні відкладення та вапняний наліт, не залишаючи присмаку чи запаху.