Благодійні фонди та громадські організації в Україні надають підтримку внутрішньо переміщеним особам (ВПО), пропонуючи продуктові набори та фінансову допомогу в різних регіонах країни, таких як Львів, Київ та Дніпро. Для отримання допомоги переселенцям необхідно зареєструватися та відповідати встановленим критеріям.

Сім'ї переселенців з Мелітополя, які зараз мешкають у Запоріжжі, можуть отримати грошову допомогу від Центру захисту та підтримки дітей та сімей Запоріжжя. Допомогу надають, якщо в родині є особа з інвалідністю та статусом ВПО. Для отримання виплат потрібно заповнити онлайн-заявку, після чого з ВПО зв'яжуться працівники центру.

Центр підтримки "З Бахмутом у серці" допомагає переселенцям з Бахмута та надає ВПО харчові продукти, засоби гігієни, засоби першої потреби та дитяче харчування. Переселенці можуть отримати допомогу раз на місяць. Центр працює з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 16:00, у суботу – з 10:00 до 14:00 за адресою: вулиця Макарова, 1-Б, Дніпро.

У Стрийській єпархії Львівської області переселенці можуть отримати фінансову допомогу в розмірі 10 800 грн на особу, але не більше 43 200 грн на сім'ю. Якщо переселенці відповідають цим критеріям, їм необхідно заповнити заявку та очікувати на її розгляд.

Переселенці з Херсона, які проживають у Києві, можуть звернутися до Гуманітарного центру для отримання продуктових наборів, безоплатної юридичної та психологічної допомоги, а також інформацію про вакансії. Для отримання допомоги потрібно заповнити форму реєстрації. Центр працює з 10:00 до 15:00 по буднях за адресою: м. Київ, вул. Гаврилишина, 11А.

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