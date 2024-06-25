Благотворительные фонды и общественные организации в Украине оказывают поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), предлагая продуктовые наборы и финансовую помощь в разных регионах страны, таких как Львов, Киев и Днепр. Для получения помощи переселенцам необходимо зарегистрироваться и удовлетворять установленным критериям.

Семьи переселенцев из Мелитополя, которые живут сейчас в Запорожье, могут получить денежную помощь от Центра защиты и поддержки детей и семей Запорожья. Помощь оказывают, если в семье есть лицо с инвалидностью и статусом ВПЛ. Для получения выплат нужно заполнить онлайн-заявку , после чего с ВПЛ свяжутся работники центра.

Центр поддержки "С Бахмутом в сердце" помогает переселенцам из Бахмута и предоставляет ВПЛ пищевые продукты, средства гигиены, средства первой потребности и детское питание. Переселенцы могут получить пособие раз в месяц. Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, в субботу с 10:00 до 14:00 по адресу: улица Макарова, 1-Б, Днепр.

В Стрыйской епархии Львовской области переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 грн. на человека, но не более 43 200 грн. на семью. Если переселенцы отвечают этим критериям, им необходимо заполнить заявку и ожидать ее рассмотрения.

Переселенцы из Херсона, проживающие в Киеве, могут обратиться в Гуманитарный центр для получения продуктовых наборов, бесплатной юридической и психологической помощи, а также информацию о вакансиях. Для получения помощи нужно заполнить форму регистрации . Центр работает с 10:00 до 15:00 по будням по адресу: г. Киев, ул. Гаврилишина, 11а.

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