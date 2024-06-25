Для вирощування перцю важливими є дотримання основних правил догляду за розсадою та добрива.

Часто городників турбує доволі поширене питання - чому не росте перець. Відповідь на нього дали на каналі про домашнє господарство "Все своє".

Перша причина, чому не росте перець, полягає в особливостях росту розсади. Часто перець, який переріс у розсаді, після висадки може неактивно рости. Він майже "закопаний" і має схильність не надто активно розвиватися і викидати квіти.

Для уникнення цього досвідчений городник рекомендує висаджувати розсаду вчасно, щоб вона не переросла. Також важливо використовувати стаканчики для розсади, щоб уникнути стресу під час пересадки.

Друга причина, чому не росте перець - літні температурні коливання. Перець вимагає стабільної температури для нормального росту. Холодні ночі або перепади температур можуть негативно впливати на його розвиток.

Третя причина, чому не росте перець - нестача поживних речовин. Для активного росту перець потребує добрив, зокрема з високим вмістом азоту. Регулярне підживлення сприяє активному росту і формуванню крона, що є важливим для утворення плодів.

Загалом, щоб отримати гарний урожай перцю, важливо вчасно висаджувати розсаду, уникати різких змін температур та регулярно підживлювати свої рослини.

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