Протягом 60 днів з дня прийняття закону про посилення мобілізації громадяни повідомляли про себе актуальні дані державі для внесення до Реєстру «Оберіг».

Факт наявності чи відсутності певних даних у Реєстрі «Оберіг» стане визначальним для військовозобов’язаних. Заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, як за допомогою Реєстру "Оберіг" виберуть тих, хто отримає повістки від ТЦК першими.

Заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко в рамках програми «єПитання» порівняла процес відбору осіб для отримання повісток із таргетованою рекламою.

Вона зазначила, що Генштаб розуміє свої потреби, зокрема які професійні навички, вік та інші критерії повинні мати ці люди. Процес виглядає наступним чином: Генштаб надсилає запит щодо певних критеріїв, наприклад, щоб у людини не було відстрочки чи бронювання.

За цими критеріями ТЦК формує переліки автоматично через систему, після чого працює з кожним військовозобов’язаним, — зазначила вона.

«Це схоже на таргетовану рекламу. Тобто, ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свій додатковий час» - підкреслила вона.

За допомогою Реєстру «Оберіг» можна автоматично відбирати найбільш підходящих осіб за віком або спеціальністю, а потім викликати їх до ТЦК повістками. При цьому, якщо особа не приймає або не розписується в оповіщеннях від ТЦК, ці повідомлення вважатимуться врученими.

Нагадаємо, протягом 60 днів з дня прийняття закону про посилення мобілізації громадяни шляхом оновлення даних у ТЦК, ЦНАП чи через Резерв+ повідомляли про себе актуальні дані державі для внесення до Реєстру «Оберіг» – зокрема про мобільний телефон, фактичну адресу проживання та електронну пошту.

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