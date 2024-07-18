В течение 60 дней со дня принятия закона об усилении мобилизации граждане сообщали о себе актуальные данные государству для внесения в Реестр Оберег.

Факт наличия или отсутствия определенных данных в Реестре «Оберег» станет определяющим для военнообязанных. Замминистра по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, как с помощью Реестра "Оберіг" выберут тех, кто получит повестки от ТЦК первыми.

Заместитель министра по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в рамках программы «еВопросы» сравнила процесс отбора лиц для получения повесток с таргетированной рекламой.

Она отметила, что Генштаб понимает свои потребности, в частности, какие профессиональные навыки, возраст и другие критерии должны иметь эти люди. Процесс выглядит следующим образом: Генштаб направляет запрос по определенным критериям, например, чтобы у человека не было отсрочки или бронирования.

По этим критериям ТЦК формирует перечни автоматически через систему, после чего работает с каждым военнообязанным, отметила она.

«Это сродни таргетированной рекламе. То есть ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас нужны, не тратя свое дополнительное время», - подчеркнула она.

С помощью Реестра «Оберег» можно автоматически отбирать наиболее подходящих лиц по возрасту или специальности, а затем вызвать их в ТЦК повестками. При этом если лицо не принимает или не расписывается в уведомлениях от ТЦК, эти сообщения считаются врученными.

Напомним, в течение 60 дней со дня принятия закона об усилении мобилизации граждане путем обновления данных в ТЦК, ЦНАП или через Резерв+ сообщали о себе актуальные данные государству для внесения в Реестр «Оберег» – в частности, о мобильном телефоне, фактическом адресе проживания и электронной почте.

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