Винуватцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, а також можливе позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Ремонт дороги на ділянці Фастів – Митниця – Обухів – Ржищів обійшлося державному бюджетові зі збитками у понад 14 млн гривень. Подробиці цієї справи повідомили у прес-службі Київської обласної прокуратури.

Так, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у службовій недбалості колишньому заступнику керівника Служби автомобільних доріг у Київській області – чинному генеральному директору КК «Київавтодор» (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році між Службою автомобільних доріг у Київській області та приватною компанією було укладено контракт на виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів – Митниця – Обухів - Ржищів.

Подальше розслідування вказує, що, перебуваючи на посаді заступника начальника з розвитку доріг, підозрюваний не перевірив точність даних, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, і підписав їх.

Згідно з висновками експертів, вартість будівельних робіт, які не можуть бути прийняті через необхідність перероблення, становить 42 мільйони гривень. З них підозрюваний прийняв роботи на суму понад 14 мільйонів гривень.

Санкція за цією статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, а також можливе позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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