Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, а также возможное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Ремонт дороги на участке Фастов – Таможня – Обухов – Ржищев обошлось государственному бюджету с убытком более чем в 14 млн гривен. Подробности этого дела сообщили в пресс -службе Киевской областной прокуратуры.

Так, при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры доложено о подозрении в служебной халатности бывшему заместителю руководителя Службы автомобильных дорог в Киевской области – действующему генеральному директору УК «Киевавтодор» (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Согласно материалам следствия, в 2019 году между Службой автомобильных дорог в Киевской области и частной компанией был заключен контракт на выполнение текущего среднего ремонта автомобильной дороги Р-19 Фастов – Таможня – Обухов – Ржищев.

Дальнейшее расследование указывает, что, будучи заместителем начальника по развитию дорог, подозреваемый не проверил точность данных, указанных в актах приемки выполненных строительных работ, и подписал их.

Согласно выводам экспертов, стоимость строительных работ, которые не могут быть приняты из-за необходимости переработки, составляет 42 миллиона гривен. Из них подозреваемый принял работы на сумму более 14 миллионов гривен.

Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, а также возможное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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