Якщо ви шукаєте, як приготувати смачні і хрусткі мариновані огірки і кабачки, цей простий рецепт обов’язково вам сподобається.

Рецептів маринованих огірків і кабачків є безліч. Хтось любить з більш м’яким смаком, а хтось віддає перевагу гостреньким. Огірки ріжуть або закладають в банки цілими, кабачки найчастіше нарізають кружальцями.

Однак кулінар Тетяна Акопян пропонує приготувати мариновані кабачки, порізавши їх на довгі шматочки. Одночасно з кабачками можна замаринувати і огірки – маринад однаковий.

«Найсмачніші і найхрусткіші огірочки з гірчицею. Отримала дуже багато вдячних відгуків від своїх підписників за цей рецепт. За цим же рецептом закриваю і кабачки. Без перебільшення це супер рецепт», - запевнила фубдлогерка.

Дуже хрусткі мариновані огірки і кабачки.

Маринад, за її словами, виходить в міру солоний, а гірчиця дає хрусткість.

Для маринування огірків і кабачків банки необхідно попередньо стерилізувати.

Інгредієнти для маринаду до огірків і кабачків потрібні наступні (на 1 літр води): 50 гр сіль, 100 гр цукор, 75 мл оцет 9%.

Дуже хрусткі мариновані огірки і кабачки.

Також необхідні (на банку в 2 літри): декілька шматочків цибулі, 3-4 зуб. часнику, 2 шт лавр. листу, 10 шт чорн перцю, 10 шт духмяного перцю, 1 ст л гірчиця в зернах.

«Огірки беремо не великі», - розповіла Тетяна Акопян.

Маринуючи огірки і кабачки, перший раз заливаємо кипʼяток - прогріваємо

Другий раз заливаємо маринад і закриваємо вже консервацію на зиму.

Останні новини України:

Такі квашені огірки залишаться хрусткими аж до нового урожаю: рецепт на зиму.

Найсмачніша капуста Пелюстка з буряком: рецепт від зірки "Мастер Шеф" Літвінової.

Найкращі дні для засолки і консервації огірків у липні: місячний календар.