Мариновані огірки з куркумою - це ідеальна закуска у будь-яку пору року, яка стане і чудовим доповненням до страв на столі, і інгредієнтом до салатів, бутербродів тощо.

Мариновані огірки з куркумою поєднують в собі класичну хрусткість і незвичйний аромат, красивий золотвий колір і гостринку.

Ось три простих рецепти огірків з куркумою, які вийдуть хрусткими і дуже смачними.

Хід приготування маринованих огірків з куркумою за першим рецептом наступний: огірки миємо і залишаємо у холодній воді на 2 години. Потім зливаємо воду і ріжемо огірки на тонкі полосочки.

Готуємо маринад до огірків з куркумою. Для нього потрібні:

1 л. води

200 г. цукру

2 ч.л. солі

Ставимо воду з іншими інгредієнтами на вогонь, прогріваємо до розчинення цукру, додаємо 200 мл. оцту 9% та 1ч.л. з верхом куркуми. Все ретельно перемішуємо і знімаємо з вогню.

Мариновані огірки з куркумою.

Тепер на дно банки викладаємо 1/2 ч. л. зерна сухої гірчиці, 2 шт. духмяного перцю. Також у банку додаємо порізані огірки і заливаємо маринадом.

Викладаємо у банку нарізані огірки, заливаємо маринадом до самого верху. Тепер банки із маринованими огірками з куркумою можна стерилізувати.

Ще одним чудовим рецептом мариинованих огірків з куркумою поділилися на популярній кулінарній сторінці з мільйнною аудиторією «Пляцки Рецепти від Лілії Цвіт».

«Минулого року смакувала у мами дуже смачні огірочки. Рецепт їй підказала коліжанка. І цього року я захотіла собі такі зробити», - розповіла одна з підписниць на сторінку.

Для маринаду до маринованих огірків з куркумою потрібні 0,5л води, 200г оцту, 200г цукру, 1 ст л солі, 1ч л куркуми

Всі складові маринадунеобхідно закип'ятити.

Хід приготування огірків із куркумою: огірки миємо і нарізаємо вздовж дольками.

Мариновані огірки з куркумою.

На дно 0,5л банки ставимо парасольку кропу, додамєо пару гілочок зеленого кропу, два зубці часнику, дві горошини чорного перцю, лавровий листок.

«І я ще додала 0,5 ч л гірчиці в зернах», - розповіла господиня.

Тепер у банки викладаємо огірки, заливаємо гарячим маринадом і стерилізуємо 10хв.

Також мариновані огірки із куркумою можна приготувати за третім рецептом. Для нього необхідні такі інгредієнти 3 кг. Огірків, 170 г. Цукру, 2,5 ст.л. Солі, 1 ч.л. Сухого часнику, 1 ч.л. Чорного меленого перцю, 3 ч.л. Куркуми без гірки, 10 ст.л. Французької гірчиці, 100 мл. Олії, 250 мл. Яблучного оцету або 6% звичайного ( якщо 9% то 180 г.)

«Я робила минулого року, дуже смачно»,

«Вийшли чудові мариновані огірки з куркумою»,

«Дуже смачні огірки», - кажуть про цей рецепт ті, хто вже приготувв так огірки з куркумою.

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