Як приготувати по-справжньому соковиту, ароматну моркву по-корейськи, яка не розчарує смаком і доповнить будь-які страви на столі.

Морква по-корейськи зберігає свою популярність і любов серед населення. Вона може будти дуже гострою і більш м’якою на смак, з кунжутом і без. Однак вона обов’язково має бути соковитою і пряною.

Як приготувати моркву по-корейськи в домашніх умовах швидко і без зайвого клопоту показав на своїй сторінці в Інстаграм відомий шеф-повар і зірка «Мастер Шеф. Професіонали» Микола Люлько.

Інгредієнти для моркви по-корейськи потрібні такі:

Морква – 1 кг,

Сіль – 10 г

Цукор – 20 г

Яблучний оцет – 20 г

Олія соняшникова – 100 г

Спеції для моркви по-корейськи – 25 г

Часник – 50 г

Перець чилі – 10 г

Також для подачі морки по-корейськи Микола Люлько пропонує використати горіх кеш’ю і листя кінзи.

Як приготувати смачну моркву по-корейськи і які приправи потрібні.

Починаємо приготування моркви по-корейськи:

Моркву необхідно пошинкувати, посолити та пом’яти руками, щоб овоч пустив сік.

Тепер додаємо до майбутньої моркви по-корейськи спеції, цукор, оцет, часник, перець та заливаємо розігрітою олією.

«Перемішуємо, накриваємо і даємо постояти ніч», - розповів Люлько про останні кроки у приготуванні моркви по-корейськи.

Як приготувати смачну моркву по-корейськи і які приправи потрібні.

Зазначимо, що спеції для моркви по-корейськи можна купити в магазині, а можна суміш приготувати також самому. Для цього Микола Люлько вказав, скільки і які саме спеції потрібні.

Отже, які спеції потрібні для моркви по-корейськи:

Коріандр мел 10 г (2 ч.л.)

Паприка копчена 5 г (1 ч.л.)

Часник сух мел 5 г (1 ч.л.)

Куркума 5 г (1 ч.л.)

Перець червоний мел 5 г (1 ч.л.)

Перець чорн мел 2 г

Також Люлько відповів, що яблучний оцет у моркву по-корейсбки можна замінити на звичайний.

Своїми секретами приготування соковитої моркви по-корейськи поділилися і деякі підписники на сторінку Миколи Люлько. Так, до моркви по-корейськи додають навіть м’ясо:

«У моркву по-корейськи спробуйте додати дрібно нарізані і добре засмажені шматочки м'яса (яловичину) і замаринувати разом з нею. Виходить бомбезно».

Як приготувати смачну моркву по-корейськи і які приправи потрібні.

Останні новини України:

З такою маринованою капустою про всі інші закуски забудуть: швидкий і смачний рецепт.

Кабачкові оладки по-новому: фіналіст "Мастер Шеф" дав покращений рецепт літньої страви.

Про моркву всі забудуть: рецепт пікантної капусти по-корейськи.