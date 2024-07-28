Морква по-корейськи зберігає свою популярність і любов серед населення. Вона може будти дуже гострою і більш м’якою на смак, з кунжутом і без. Однак вона обов’язково має бути соковитою і пряною.
Як приготувати моркву по-корейськи в домашніх умовах швидко і без зайвого клопоту показав на своїй сторінці в Інстаграм відомий шеф-повар і зірка «Мастер Шеф. Професіонали» Микола Люлько.
Інгредієнти для моркви по-корейськи потрібні такі:
Морква – 1 кг,
Сіль – 10 г
Цукор – 20 г
Яблучний оцет – 20 г
Олія соняшникова – 100 г
Спеції для моркви по-корейськи – 25 г
Часник – 50 г
Перець чилі – 10 г
Також для подачі морки по-корейськи Микола Люлько пропонує використати горіх кеш’ю і листя кінзи.
Як приготувати смачну моркву по-корейськи і які приправи потрібні.
Починаємо приготування моркви по-корейськи:
Моркву необхідно пошинкувати, посолити та пом’яти руками, щоб овоч пустив сік.
Тепер додаємо до майбутньої моркви по-корейськи спеції, цукор, оцет, часник, перець та заливаємо розігрітою олією.
«Перемішуємо, накриваємо і даємо постояти ніч», - розповів Люлько про останні кроки у приготуванні моркви по-корейськи.
Як приготувати смачну моркву по-корейськи і які приправи потрібні.
Зазначимо, що спеції для моркви по-корейськи можна купити в магазині, а можна суміш приготувати також самому. Для цього Микола Люлько вказав, скільки і які саме спеції потрібні.
Отже, які спеції потрібні для моркви по-корейськи:
Коріандр мел 10 г (2 ч.л.)
Паприка копчена 5 г (1 ч.л.)
Часник сух мел 5 г (1 ч.л.)
Куркума 5 г (1 ч.л.)
Перець червоний мел 5 г (1 ч.л.)
Перець чорн мел 2 г
Також Люлько відповів, що яблучний оцет у моркву по-корейсбки можна замінити на звичайний.
Своїми секретами приготування соковитої моркви по-корейськи поділилися і деякі підписники на сторінку Миколи Люлько. Так, до моркви по-корейськи додають навіть м’ясо:
«У моркву по-корейськи спробуйте додати дрібно нарізані і добре засмажені шматочки м'яса (яловичину) і замаринувати разом з нею. Виходить бомбезно».
Як приготувати смачну моркву по-корейськи і які приправи потрібні.
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