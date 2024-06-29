Моркву по-корейськи обожнюють багато людей, тож пропонуємо смачний і простий рецепт цієї популярної і пікантної закуски.

Цей рецепт моркви по-корейськи може стати вавшим улюбленим, пише Politeka.net.

Принаймі в цьому впевнена фудблогерка «Nastya shemelina9».

«Відкрили цей рецепт для себе ще декілька років тому, дуже смачно і просто!

Обіцяю, він стане вашим улюбленим!», - зазначила Анастасія на своїй сторінці в Інстаграм.

Для приготування смачної моркви по-корейськи знадобляться наступні інгредієнти: Морква - 400 грам (очищеної), Часник - 5 зубчиків, Олія - 30 грам, Коріандр - 2 чайні ложки, Перець - 1 чайна ложка, Сіль - 1 чайна ложка, Цукор - 3 чайні ложки.

Рецепт моркви по-корейськи.

Хід приготування моркви по-корейсбки починається з того, що моркву слід натерти. Далі додаємо до моркви всі сипучі інгредієнти, нагріваємо олію до гарячого стану і виливаємо в моркву.

Для того, щоб морква пустила сік і була соковитою її необхідно пом’яти руками.

«Готово! Можна смакувати. А на наступний день буде ще смачніше», - підкреслила кулінар.

Рецепт моркви по-корейськи.

В коментарях до цього рецепту моркви по-корейськи своїми секретами поділилися підписниці на сторінку:

«Дуже й дуже потрібен соєвий соус до неї. В мене сусіди корейці тільки з ним роблять. Я вже 40 років так готую»,

«Я ще додаю оцет і вимочую перед нарізкою у воді мінімум годину, щоб була соковита».

Рецепт моркви по-корейськи.

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