Этот рецепт моркови по-корейски может стать вашим любимым, пишет Politeka.net.
По крайней мере, в этом уверена фудблогер «Nastya shemelina9».
«Открыли этот рецепт для себя еще несколько лет назад, очень вкусно и просто!
Обещаю, он станет вашим любимым!», - отметила Анастасия на своей странице в Инстаграм.
Для приготовления вкусной моркови по-корейски понадобятся следующие ингредиенты: Морковь – 400 грамм (очищенной), Чеснок – 5 зубчиков, Масло – 30 грамм, Кориандр – 2 чайные ложки, Перец – 1 чайная ложка, Соль – 1 чайная ложка, чайные ложки.
Рецепт моркови по-корейски.
Ход приготовления моркови по-корейски начинается с того, что морковь следует натереть. Далее добавляем в морковь все сыпучие ингредиенты, нагреваем масло до горячего состояния и выливаем в морковь.
Для того чтобы морковь пустила сок и была сочной, ее необходимо помять руками.
«Готово! Можно смаковать. А на следующий день будет еще вкуснее», – подчеркнула кулинар.
Рецепт моркови по-корейски.
В комментариях к этому рецепту моркови по-корейски своими секретами поделились подписчицы на страницу:
«Очень и очень нужен соевый соус к ней. У меня соседи корейцы только с ним делают. Я уже 40 лет так готовлю»,
«Я еще добавляю уксус и вымачиваю перед нарезкой в воде минимум час, чтобы была сочная».
Рецепт моркови по-корейски.
Последние новости Украины:
Крабовый салат будет смаковать по-новому: добавьте всего два ингредиента.
Рецепт сытного салата с морковью по-корейски: захочется готовить постоянно.
Морковь по-корейски: повар рассказал идеальный праздничный рецепт.