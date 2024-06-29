Морковь по-корейски обожают многие, поэтому предлагаем вкусный и простой рецепт этой популярной и пикантной закуски.

Этот рецепт моркови по-корейски может стать вашим любимым, пишет Politeka.net.

По крайней мере, в этом уверена фудблогер «Nastya shemelina9».

«Открыли этот рецепт для себя еще несколько лет назад, очень вкусно и просто!

Обещаю, он станет вашим любимым!», - отметила Анастасия на своей странице в Инстаграм.

Для приготовления вкусной моркови по-корейски понадобятся следующие ингредиенты: Морковь – 400 грамм (очищенной), Чеснок – 5 зубчиков, Масло – 30 грамм, Кориандр – 2 чайные ложки, Перец – 1 чайная ложка, Соль – 1 чайная ложка, чайные ложки.

Рецепт моркови по-корейски.

Ход приготовления моркови по-корейски начинается с того, что морковь следует натереть. Далее добавляем в морковь все сыпучие ингредиенты, нагреваем масло до горячего состояния и выливаем в морковь.

Для того чтобы морковь пустила сок и была сочной, ее необходимо помять руками.

«Готово! Можно смаковать. А на следующий день будет еще вкуснее», – подчеркнула кулинар.

Рецепт моркови по-корейски.

В комментариях к этому рецепту моркови по-корейски своими секретами поделились подписчицы на страницу:

«Очень и очень нужен соевый соус к ней. У меня соседи корейцы только с ним делают. Я уже 40 лет так готовлю»,

«Я еще добавляю уксус и вымачиваю перед нарезкой в ​​воде минимум час, чтобы была сочная».

Рецепт моркови по-корейски.

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