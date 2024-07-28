Морковь по-корейски сохраняет свою популярность и любовь посреди населения. Она может быть очень острой и более мягкой по вкусу, с кунжутом и без. Однако она обязательно должна быть сочной и пряной.
Как приготовить морковь по-корейски в домашних условиях быстро и без лишних хлопот показал на своей странице в Инстаграме известный шеф-повар и звезда «Мастер Шеф. Профессионалы» Николай Люлько.
Ингредиенты для моркови по-корейски нужны:
Морква – 1 кг,
Соль – 10 г
Сахар – 20 г
Яблочный уксус – 20 г
Масло подсолнечное – 100 г
Специи для моркови по-корейски – 25 г
Чеснок – 50 г
Перец чили – 10 г
Также для подачи морки по-корейски Николай Люлько предлагает использовать орех кешью и листья кинзы.
Как приготовить вкусную морковь по-корейски и какие приправы нужны.
Начинаем приготовление моркови по-корейски:
Морковь нужно пошинковать, посолить и помять руками, чтобы овощ пустил сок.
Теперь добавляем в будущую морковь по-корейски специи, сахар, уксус, чеснок, перец и заливаем разогретым маслом.
"Перемешиваем, накрываем и даем постоять ночь", - рассказал Люлько о последних шагах в приготовлении моркови по-корейски.
Как приготовить вкусную морковь по-корейски и какие приправы нужны.
Отметим, что специи для моркови по-корейски можно купить в магазине, а можно приготовить смесь самому. Для этого Николай Люлько указал, сколько и какие именно специи нужны.
Итак, какие специи нужны для моркови по-корейски :
Кориандр мел 10 г (2 ч.л.)
Паприка копченая 5 г (1 ч.л.)
Чеснок сухой мел 5 г (1 ч.л.)
Куркума 5 г (1 ч.л.)
Перец красный мел 5 г ( 1 ч.л.)
Перец черный мел 2 г
Также Люлько ответил, что яблочный уксус в морковь по-корейски можно заменить на обычный.
Своими секретами приготовления сочной моркови по-корейски поделились и некоторые подписчики на страницу Николая Люлько. Так, к моркови по-корейски добавляют даже мясо:
"В морковь по-корейски попробуйте добавить мелко нарезанные и хорошо зажаренные кусочки мяса (говядину) и замариновать вместе с ней. Выходит бомбезно».
Как приготовить вкусную морковь по-корейски и какие приправы нужны.
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