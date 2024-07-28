Как приготовить по-настоящему сочную, ароматную морковь по-корейски, которая не разочарует вкусом и дополнит любые блюда на столе.

Морковь по-корейски сохраняет свою популярность и любовь посреди населения. Она может быть очень острой и более мягкой по вкусу, с кунжутом и без. Однако она обязательно должна быть сочной и пряной.

Как приготовить морковь по-корейски в домашних условиях быстро и без лишних хлопот показал на своей странице в Инстаграме известный шеф-повар и звезда «Мастер Шеф. Профессионалы» Николай Люлько.

Ингредиенты для моркови по-корейски нужны:

Морква – 1 кг,

Соль – 10 г

Сахар – 20 г

Яблочный уксус – 20 г

Масло подсолнечное – 100 г

Специи для моркови по-корейски – 25 г

Чеснок – 50 г

Перец чили – 10 г

Также для подачи морки по-корейски Николай Люлько предлагает использовать орех кешью и листья кинзы.

Как приготовить вкусную морковь по-корейски и какие приправы нужны.

Начинаем приготовление моркови по-корейски:

Морковь нужно пошинковать, посолить и помять руками, чтобы овощ пустил сок.

Теперь добавляем в будущую морковь по-корейски специи, сахар, уксус, чеснок, перец и заливаем разогретым маслом.

"Перемешиваем, накрываем и даем постоять ночь", - рассказал Люлько о последних шагах в приготовлении моркови по-корейски.

Как приготовить вкусную морковь по-корейски и какие приправы нужны.

Отметим, что специи для моркови по-корейски можно купить в магазине, а можно приготовить смесь самому. Для этого Николай Люлько указал, сколько и какие именно специи нужны.

Итак, какие специи нужны для моркови по-корейски :

Кориандр мел 10 г (2 ч.л.)

Паприка копченая 5 г (1 ч.л.)

Чеснок сухой мел 5 г (1 ч.л.)

Куркума 5 г (1 ч.л.)

Перец красный мел 5 г ( 1 ч.л.)

Перец черный мел 2 г

Также Люлько ответил, что яблочный уксус в морковь по-корейски можно заменить на обычный.

Своими секретами приготовления сочной моркови по-корейски поделились и некоторые подписчики на страницу Николая Люлько. Так, к моркови по-корейски добавляют даже мясо:

"В морковь по-корейски попробуйте добавить мелко нарезанные и хорошо зажаренные кусочки мяса (говядину) и замариновать вместе с ней. Выходит бомбезно».

Как приготовить вкусную морковь по-корейски и какие приправы нужны.

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