Цей рецепт квашених огірків допоможе приготувати хрумку, смачну і дуже корисну закуску, від якої у захваті будуть і рідні, і гості.

Квашені огірки за цим рецептом на будуть дуже смачними і хрумкими. А все тому, що в них є особливий інгредієнт про додавання якого, до речі, знають не всі.

Отже, рецепт квашених огірків з борошном, яким поділилася авторка популярного кулінарного каналу «Vitala foodblog».

На дно банки викладаємо парасольку кропу, листя хрону, пару зубків часнику, лавровий листок, листя смородини та вишні за бажанням.

На трилітрову банку квашених огірків потрібні 3 ст л солі, 3 ст л борошна.

«Залити холодною водою, банку гарно потрусити. Щоб борошно розчинилось. Лишити в теплі на 4 дні», - розповіла кулінар про приготування квашених огірків за цим рецептом.

Рецепт супер хрумких квашених огірків.

На четвертий день огірки фудблогерка спускає в погріб і через два місяці їх вже можна смакувати.

За словами господинь, які вже приготували квашені огірки за таким рецептом, вони дійсно дуже смачні.

«Дуже хочу вам подякувати за цей рецептик. Огірки просто супер. Тверді,хрумсткі,смачні»,

«Борошно додає ферментів. Хто знає про хліб на заквасці - той зрозуміє. Закваска сама себе квасить - вода та борошно! І піднімає хліби . Тут певно що як консервант іде борошно. Бо ферменти в ньому гарні»,

«Огірочки з'їжте, а на росолі з цих огірочків спечіть коржі. Ну дуже смачні»,

«Робить моя сусідка. Я була спантеличена, вона робить такі давно, але коли я спробувала, вони дійсно смачні»,

«Дуже смачні з борошном. При квасінні проходить бродіння без появи плісняви. Огірочки хрумкі і россіл не мутніє. Тільки потрібно банки кожного дня збовтувать 5-7днів, поки не прокиснуть», - обговорюють рецепт квашений огірків з борошном господині.

Рецепт супер хрумких квашених огірків.

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