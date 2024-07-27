Этот рецепт квашеных огурцов поможет приготовить хрустящую, вкусную и очень полезную закуску, от которой в восторге будут и родные, и гости.

Квашенные огурцы по этому рецепту будут очень вкусными и хрустящими. А все потому, что у них есть особый ингредиент о добавлении которого, кстати, знают немногие.

Итак, рецепт квашеных огурцов с мукой, которым поделилась автор популярного кулинарного канала «Vitala foodblog».

На дно банки выкладываем зонтик укропа, листья хрена, пару зубков чеснока, лавровый лист, листья смородины и вишни по желанию.

На трехлитровую банку квашеных огурцов требуются 3 ст л соли, 3 ст л муки.

«Залить холодной водой, банку хорошо потрясти. Чтобы мука растворилась. Оставить в тепле на 4 дня», – рассказала кулинар о приготовлении квашеных огурцов по этому рецепту.

Рецепт супер хрустящих квашеных огурцов.

На четвёртый день огурцы фудблогерка спускает в погреб и через два месяца их уже можно смаковать.

По словам хозяек, которые уже приготовили квашеные огурцы по такому рецепту, они действительно вкусные.

«Очень хочу вас поблагодарить за этот рецепт. Огурцы просто супер. Твердые, хрустящие, вкусные»,

«Мука добавляет ферментов. Кто знает о хлебе на закваске – тот поймет. Закваска сама себя квасит – вода и мука! И поднимает хлеба. Здесь наверняка как консервант идет мука. Ибо ферменты в нем хороши»,

«Огурчики съешьте, а на рассоле из этих огурчиков спеките лепешки. Ну очень вкусные»,

«Делает моя соседка. Я была удивлена, она делает такие давно, но когда я попробовала, они действительно вкусные»,

«Очень вкусные с мукой. При квашении проходит брожение без появления плесени. Огурчики хрустящие и россол не мутнеет. Только нужно банки каждый день взбалтывать 5-7 дней, пока не прокиснут» , - обсуждают рецепт квашеных огурцов с мукой хозяйки.

Рецепт супер хрустящих квашеных огурцов.

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