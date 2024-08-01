Квашені огірки в банках - це дуже популярна, смачна і корисна закуска, яка ідеально підійде до будь-якого столу, як до святкового, так і до звичайної вечері.

Рецептів квашених огірків багато і кожна господиня має свій. Однак не варто відмовлятись від того, щоб поповнити свою власну колекцію «золотих» рецептів новим.

Так, багатьом може сподобатисяь рецепт квашених огірків, який запропонувала блогерка Іруся.

«Квашені огірки на зиму, хрусткі, смачні, на смак як бочкові. Залишаються хрусткі аж до нового урожаю», - розповіла про свій рецепт господиня в Інстаграм.

Рецепт квашених огірків на зиму.

І для приготування квашених огірків на зиму для цього рецепту знадобляться такі інгредієнти (на банку в 3 л.): огірки (скільки влізе в банку), 2 ст.л. солі камʼяної не йодованої, 3 листочки вишні, 3 листочки смородини чорної, 2 л хріну, 1 стебло кропу з зонтиком, 10 горошин перцю чорного, 3 зубчика часнику, а також вода кімнатної температури.

«Бажано з криниці», - розповіла господиня.

Хід приготування квашених огірків в банках наступний:

Огірки необхідно ретельно промити та залити холодною водою у миску на 3-4 години щоб вони стали плотними.

«Важливо не обрізати кінчики огірків!», - попередила пані Ірина.

Рецепт квашених огірків на зиму.

Викладаємо інгредієнти на дно банки по черзі: хрін та кріп, перець,часник,огірки,сіль та листя вишні та смородини.

«А в кінці залити водою та лишити при кімнатній температурі на 3 дні», - розповіла господиня про хід приготування квашених огірків.

Через три дні злити воду у каструлю довести до кіпіння та залити огірки і закрити кришкою.

«Поставити у погріб або у темне прохолодне місце. Смачного», - побажала пані Ірина всім, хто скористується її рецептом квашених огірків на зиму.

В чому користь квашених огірків

Загалом квашені продукти називають пробіотичною їжею, яка, окрім всього іншого, ефективно захищає від збудників застуди та укріплює імунітет. Квашення це одні з найкращих натуральних ентеросорбентів, тобто вони можуть допомогти організму позбавитись від токсинів.

Молочна кислота, що утворюється під час квашення, знижує рівень рН, завдяки чому поліпшується процес перетравлення їжі, підвищується засвоєння поживних речовин організмом.

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