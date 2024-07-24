Квашенные огурцы в банках – это очень популярная, вкусная и полезная закуска, которая идеально подойдет к любому столу, как к праздничному, так и к обычному ужину.

Рецептов квашеных огурцов много и у каждой хозяйки есть свой. Однако не стоит отказываться от того, чтобы пополнить свою коллекцию «золотых» рецептов новым.

Так, многим может понравиться рецепт квашеных огурцов, который предложила блогер Ируся.

«Квашенные огурцы на зиму, хрустящие, вкусные, на вкус, как бочковые. Остаются хрустящие до нового урожая», - рассказала о своем рецепте хозяйка в Инстаграм.

Рецепт квашеных огурцов на зиму.

И для приготовления квашеных огурцов на зиму для этого рецепта понадобятся следующие ингредиенты (на банке в 3 л.): огурцы (сколько влезет в банку), 2 ст.л. соли каменной не йодированной, 3 листика вишни, 3 листика черной смородины, 2 л хрена, 1 стебель укропа с зонтиком, 10 горошин перца черного, 3 зубчика чеснока, а также вода комнатной температуры.

«Желательно из колодца», - рассказала хозяйка.

Ход приготовления квашеных огурцов в банках:

Огурцы необходимо тщательно промыть и залить холодной водой в миску на 3-4 часа, чтобы они стали плотными.

«Важно не обрезать кончики огурцов!», – предупредила Ирина.

Рецепт квашеных огурцов на зиму.

Выкладываем ингредиенты на дно банки поочередно: хрен и укроп, перец, чеснок, огурцы, соль и листья вишни и смородины.

"А в конце залить водой и оставить при комнатной температуре на 3 дня", - рассказала хозяйка о ходе приготовления квашеных огурцов.

Через три дня слить воду в кастрюлю, довести до кипения и залить огурцы и закрыть крышкой.

«Поставить в погреб или темное прохладное место. Приятного аппетита», - пожелала пани Ирина всем, кто воспользуется ее рецептом квашеных огурцов на зиму.

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