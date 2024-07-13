Для приготовления этих малосольных огурцов не понадобится ни усилий, ни сложных ингредиентов.
Все очень просто.
«Очень быстрый рецепт, огурчики готовятся в пакете и их можно есть уже через 3 часа», - отметила автор страницы «Рецепты домашних блюд».
Для быстрых малосольных огурцов понадобятся огурцы - 1 кг, соль-1 ст.л., укроп - 1 пучок, петрушка - 1 пучок, чеснок - 1 головка.
Ход приготовления быстрых малосольных огурцов:
Огурцы нужно вымыть, отрезать кончики, разрезать пополам.
Быстрый рецепт малосольных огурцов.
Чеснок следует очистить, крупно порубить. Зелень режем мелко.
Смешиваем все ингредиенты с солью в пакете, завязываем и хорошо встряхиваем несколько раз.
Отправляем огурчики в холодильник.
«Через 3 часа (или на следующий день) можно есть. Огурчики получаются сочные, хрустящие, ярко зеленые», - подчеркнула кулинар.
Быстрый рецепт малосольных огурцов.
Напомним, что избыток соли может привести к повышению кровяного давления и проблемам с почками.
Поэтому те, кто страдает такими проблемами, должны ограничить потребление соленых и малосольных огурцов. Также такие огурцы вредны людям с гипертонией, пороками сердца, болезнью печени.
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