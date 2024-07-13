Малосольные огурцы, хрустящие и сочные, это одна из тех закусок, которую хочется видеть на столе как можно быстрее и достичь этого можно благодаря этому простому рецепту.

Для приготовления этих малосольных огурцов не понадобится ни усилий, ни сложных ингредиентов.

Все очень просто.

«Очень быстрый рецепт, огурчики готовятся в пакете и их можно есть уже через 3 часа», - отметила автор страницы «Рецепты домашних блюд».

Для быстрых малосольных огурцов понадобятся огурцы - 1 кг, соль-1 ст.л., укроп - 1 пучок, петрушка - 1 пучок, чеснок - 1 головка.

Ход приготовления быстрых малосольных огурцов:

Огурцы нужно вымыть, отрезать кончики, разрезать пополам.

Быстрый рецепт малосольных огурцов.

Чеснок следует очистить, крупно порубить. Зелень режем мелко.

Смешиваем все ингредиенты с солью в пакете, завязываем и хорошо встряхиваем несколько раз.

Отправляем огурчики в холодильник.

«Через 3 часа (или на следующий день) можно есть. Огурчики получаются сочные, хрустящие, ярко зеленые», - подчеркнула кулинар.

Быстрый рецепт малосольных огурцов.

Напомним, что избыток соли может привести к повышению кровяного давления и проблемам с почками.

Поэтому те, кто страдает такими проблемами, должны ограничить потребление соленых и малосольных огурцов. Также такие огурцы вредны людям с гипертонией, пороками сердца, болезнью печени.

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