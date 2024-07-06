Щоб приготувати смачні, соковиті і ароматні квашені помідори стане у нагоді цей рецепт, в якому є одна важлива особливість – чим довше стоїть ця закуска, тим вона смачніша.

Такі ароматні квашені помідори можна приготувати у трилітрових банках. А можна у пластикових відерцях і, залишивши у погребі, смакувати пізньої осені та взимку.

Рецептом таких квашених помідорів поділилася господиня і авторка сторінки в Інстаграм «Victoriia.plants».

Отже, на дно трилітрової банки викладаємо часничок, кріп чи петрушку, листя вишні, смородини. Також у банку додаємо 50 гр. солі. Якщо хочеться, щоб квашені помідори були більш солоні, солі потрібно 80-100 гр.

«В банку до шийки залити води,збовтати і поставити у прохолодне місце на 5-6днів. Чим довше стоять, тим смачніші», - зазначила господиня.

Елементарний рецепт квашених помідорів.

Цей рецепт квашених помідорив надихнув поділитися своїми секретами й підписниць на сторінку пані Вікторії:

«Дуже раджу додати 1стол. ложку кореня селери, натертого на крупну терку, спробуйте хоч в 1 банку»,

«Ще листочок хріну добре додати»,

«Я в бутиль кладу багато часнику. Беру дрібні головки, трохи верхнє лушпиння прибираю і так не очищений нарізаю. Приправи - це листя хрону та кріп. Міряю воду, зливаю в каструлю, туди 100 гр. солі, закип'ятити, остудити та залити. Тримаю у льоху. Закриваю пластмасовими кришечками. Стоять до нового врожаю».

Елементарний рецепт квашених помідорів.

Елементарний рецепт квашених помідорів.

Нагадаємо, що якщо у людини проблеми з сечостатевою системою, то багато помідорів їсти не можна. Щавлева кислота погано впливає на водно-сольовий обмін.

Варені і консервовані помідори призводять до зростання каменів у нирках.

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