Такі ароматні квашені помідори можна приготувати у трилітрових банках. А можна у пластикових відерцях і, залишивши у погребі, смакувати пізньої осені та взимку.
Рецептом таких квашених помідорів поділилася господиня і авторка сторінки в Інстаграм «Victoriia.plants».
Отже, на дно трилітрової банки викладаємо часничок, кріп чи петрушку, листя вишні, смородини. Також у банку додаємо 50 гр. солі. Якщо хочеться, щоб квашені помідори були більш солоні, солі потрібно 80-100 гр.
«В банку до шийки залити води,збовтати і поставити у прохолодне місце на 5-6днів. Чим довше стоять, тим смачніші», - зазначила господиня.
Елементарний рецепт квашених помідорів.
Цей рецепт квашених помідорив надихнув поділитися своїми секретами й підписниць на сторінку пані Вікторії:
«Дуже раджу додати 1стол. ложку кореня селери, натертого на крупну терку, спробуйте хоч в 1 банку»,
«Ще листочок хріну добре додати»,
«Я в бутиль кладу багато часнику. Беру дрібні головки, трохи верхнє лушпиння прибираю і так не очищений нарізаю. Приправи - це листя хрону та кріп. Міряю воду, зливаю в каструлю, туди 100 гр. солі, закип'ятити, остудити та залити. Тримаю у льоху. Закриваю пластмасовими кришечками. Стоять до нового врожаю».
Елементарний рецепт квашених помідорів.
Елементарний рецепт квашених помідорів.
Нагадаємо, що якщо у людини проблеми з сечостатевою системою, то багато помідорів їсти не можна. Щавлева кислота погано впливає на водно-сольовий обмін.
Варені і консервовані помідори призводять до зростання каменів у нирках.
Останні новини України:
Ольга Сумська дала рецепт фантастичної страви з кабачків.
Оригінальніше за омлет: рецепт смачного сніданку за 10 хвилин.
Цибуля пролежить довго і не зіпсується: господиня показала перевірений спосіб зберігання.