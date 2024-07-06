Чтобы приготовить вкусные, сочные и ароматные квашеные помидоры пригодится этот рецепт, в котором есть одна важная особенность – чем дольше стоит эта закуска, тем она вкуснее.

Такие ароматные квашеные помидоры можно приготовить в трёхлитровых банках. А можно в пластиковых ведерках и, оставив в погребе, смаковать поздней осенью и зимой.

Рецептом таких квашеных помидоров поделилась хозяйка и автор страницы в Инстаграмм «Victoriia.plants».

Итак, на дно трехлитровой банки выкладываем чеснок, укроп или петрушку, листья вишни, смородины. Также в банку добавляем 50 гр. соли. Если хочется, чтобы квашеные помидоры были более солеными, соли нужно 80-100 гр.

«В банке до горлышка залить воду, взболтать и поставить в прохладное место на 5-6 дней. Чем дольше стоят, тем вкуснее», – отметила хозяйка.

Элементарный рецепт квашеных помидоров.

Этот рецепт квашеных помидоров вдохновил поделиться своими секретами и подписчиц на страницу Виктории:

«Очень советую добавить 1стол. ложку корня сельдерея, натертого на крупную терку, попробуйте хоть в 1 банку»,

«Еще листочек хрена хорошо добавить»,

«Я в бутыль кладу много чеснока. Беру мелкие головки, немного верхнюю шелуху убираю и так не очищенный нарезаю. Приправы - это листья хрена и укроп. Меряю воду, сливаю в кастрюлю, туда 100 гр. соли, вскипятить, остудить и залить. Держу в погребе. Закрываю пластмассовыми крышечками. Стоят до нового урожая».

Элементарный рецепт квашеных помидоров.

Элементарный рецепт квашеных помидоров.

Напомним, что если у человека проблемы с мочеполовой системой, то много помидоров есть нельзя. Щавелевая кислота плохо влияет на водно-солевой обмен.

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